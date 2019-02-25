Tunç Soyer Narlıdere Seçim Ofisi'nin Açılışına Katıldı

Soyer, kendisine eşlik ve destekleyen kalabalığa İzmir vizyonu ve Narlıdere projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Açılışa CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İyi Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP İzmir Milletvekilileri Kamil Okyay Sındır, Kani Beko, Eski Çalışma ve Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Narlıdere Belediye Başkanı ve Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, Narlıdere İlçe Başkanı Şahin Fırat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ötekileştirmeyi yıkmak için bir aradayız

Açılışta konuşan Millet İttifakı İzmir Adayı Soyer, sözlerine şöyle başladı: "Burada, bu şehirde, bu meydanda, korkuyu ve ötekileştirmeyi yıkmak için bir araya geldik. Çünkü kardeşlik ve barış olmadan adalet ve kalkınma da mümkün değildir. Demokrasi bir arada yaşamanın kültürü ve hukukudur, farklıları bir arada yaşama sanatıdır. Demokrasi "En çok ben seviyorum. En çok ben biliyorum" anlamına gelmez. Herkesin fikrine hürmet ederek, İzmir'i hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm farklı kesimlerle birlikte, kol kola yöneteceğiz."

Özgür, neşeli ve uyum içinde bir hayatı İzmir'den inşa edeceğiz

Soyer, karamsarlığı, toplumun bölünmüşlüğünü İzmir'den başlamak üzere topyekün hayatlarımızdan çıkaracağını söyledi ve sözlerine şunları ekledi: "İzmir'in bize verdiği nimetleri hep birlikte kutlayacağız, şehrin her noktasına beraberce dokunacağız. Çünkü toplumun kutuplaşması ile gerçekleşen kalkınma tek bir zümreyi zengin ederken, kardeşlik ve barışa hizmet eden bir kalkınma kentin kılcallarına yayılır ve en çok da alınteri dökenlere refah olarak geri döner. Biz, özgür, neşeli ve uyum içinde, yeni bir hayatı İzmir'den inşa etmeye başlayacağız ve bunu tüm Türkiye'ye yayacağız. İzmir'de yakacağımız ateş, har olup hem Anadolu'ya, hem de Akdeniz geneline yayılacak."

İki ana hedef var

Soyer, İzmir vizyonunun iki ana hedefi olduğunu belirterek birincisinin tüm İzmir genelinde refahın eşitlenmesi, ikincisinin ise şehrin hem Akdeniz, hem de Anadolu ve Balkan kökleriyle bağlarının güçlendirilmesi olduğunu söyledi. Projelerinin bir kısmını 26 Şubat sabahında birinci cemre buluşmasında açıklayacağını müjdeledi ve şunları söyledi: "Gerek bu yarın, gerekse önümüzdeki buluşmalarda sunacağımız projelerin bir kısmı bu verilerden besleniyor. Öte yandan bu çalışmaların çeşitlenmesi ve gerçekleştirilmesi için akademisyenler, sivil toplum ve doğrudan İzmir halkıyla çalışıyoruz, bir Nisan'dan sonra daha da yoğun çalışmaya devam edeceğiz."

Soyer sözlerine Narlıdereliler'e şu mesajı vererek son verdi: "İzmir'i masa başında, kapalı kapılar ardında değil, İzmirliler'le birlikte düşünerek, birlikte hayal kurarak yöneteceğiz. Narlıdere'ye konser ve gösteri merkezi yapmak, Pir Sultan Abdal Parkı'nı yenilemek ve engelli rehabilitasyon merkezi kurmak için sizlere söz veriyorum."