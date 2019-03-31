Son Dakika Haberleri: Tunç Soyer Oyunu Kullandı

Tunç Soyer Oyunu Kullandı

1 saat önce

Tunç Soyer oyunu kullandıİZMİR - CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, oyunu Seferihisar Sığacık Mahallesinde Sığacık 80. Yıl İlköğretim Okulu 1083 numaralı sandıkta kullandı.

Tunç Soyer oyunu kullandı

İZMİR - CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, oyunu Seferihisar Sığacık Mahallesinde Sığacık 80. Yıl İlköğretim Okulu 1083 numaralı sandıkta kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:23 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi, Tunç Soyer, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diriliş Ertuğrul Oyuncusu Cem Uçan, Yerel Seçimlerde Oy Vereceği Partiyi Açıkladı CHP Lideri Kılıçdaroğlu Dahil 43 Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası TBMM'de CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Bana Oy Verebilir CHP Adayı Ekrem İmamoğlu Oyunu Kullandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 13:07:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunç Soyer Oyunu Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]