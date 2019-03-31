Tunç Soyer Oyunu Kullandı
1 saat önce
Tunç Soyer oyunu kullandıİZMİR - CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, oyunu Seferihisar Sığacık Mahallesinde Sığacık 80. Yıl İlköğretim Okulu 1083 numaralı sandıkta kullandı.
Tunç Soyer
oyunu kullandı
İZMİR - CHP İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, oyunu Seferihisar
Sığacık Mahallesinde Sığacık 80. Yıl İlköğretim Okulu 1083 numaralı sandıkta kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:23 Kaynak: İHA
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