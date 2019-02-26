Tunç Soyer Projelerini Açıkladı

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, "Birinci Cemre" adını verdiği seçim projelerini açıkladı.

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, "Birinci Cemre" adını verdiği seçim projelerini açıkladı.



Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Soyer, özgür, neşeli ve uyum içinde yepyeni bir hayatı İzmir'den inşa etmeye başlayacaklarını ve bunu tüm Türkiye'ye yayacaklarını belirtti.



"Birinci Cemre" ismini verdiği projelerini sosyal projeler, demokrasi, kentin planlanması ve yenilenmesi, sürdürülebilir ulaşım, doğa, altyapı, enerji, çocuk ve gençlik, spor, kültür-sanat, dünya kenti İzmir konularıyla 11 başlıkta toplayan Soyer, 179 kilometre olan raylı sistem ağını kısa vadede 340, orta ve uzun vadede 470 kilometreye çıkartacaklarını belirtti.



Trafiğin kilitlenmesine neden olan 111 noktada kavşak düzenlemesi yapacaklarını, 62 bin araçlık otopark kapasitesini 100 bine çıkartacaklarını, Alsancak Gar, Basmane Gar ve Karşıyaka Vapur İskelesi önündeki trafiği yer altına alacaklarını, İzmir'den Akdeniz kentlerine denizden ulaşımı sağlayacaklarını ifade eden Soyer, Halk Gıda Kooperatifi kuracaklarını, Halk Süt uygulaması ile Süt Kuzusu ve Halk Taşıt projelerini başlatacaklarını ifade etti.



"Meslek odaları, sivil toplum, hemşehri dernekleri ile ilçe belediyeleri ve bölge halkı ile birlikte karar alacağız. Merkezi hükümet ile 'İzmir Vizyon Ortaklığı' kuracağız. 30 ilçede aktif ve kapsayıcı Kent Konseyleri örgütlenmesine gideceğiz." diyen Soyer, kent içinde kalmış atıl alanları ekonomik durumu orta ve düşük düzeyde olan İzmirliler için yüksek kaliteli ve planlı iskan alanlarına dönüştüreceklerini ifade etti.



Körfez Dönüşümü Projesi'yle 2,5 milyon metrekarelik yeni yeşil alan oluşturacaklarını, kentin uygun noktalarında hafriyat, moloz, ağaç/mobilya, beton, elektronik atık ayrıştırma tesisleri kuracaklarını anlatan Soyer, 2019'da yağmur suyu hattına 100 kilometre ilave edip biyolojik arıtma tesislerini çoğaltmayı hedeflediklerini söyledi.



Soyer, şöyle konuştu:



"Atık pompa istasyonları ve koku giderme üniteleri kuracağız. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu yatırımlarına hız kesmeden devam edip, eskiyen altyapıları yenileyeceğiz. İklim değişikliği etkilerine uygun kent planlaması ve altyapı yatırımları yapacağız. 2019-2024 yılları yollarımızın yenilendiği, rekor asfalt yılları olacak.



Belediyenin tüm yapı ve tesislerinde güneş enerjisi kullanımına öncelik vereceğiz. Karbon salımını yüzde 20 azaltma hedefine ulaşacağız. Belediye hizmet araçları filosunu kademeli olarak elektrikli hale getireceğiz. Elektrikli otomobil şarj istasyonlarının sayısını artıracağız. Ticari taksiler ve minibüslerin kademeli olarak elektrikli-hibrit araçlara dönüşmesini sağlayacağız."



Diğer projeler



Soyer, çocuk köyleri kuracaklarını, çocuk belediyesi ve gençlik meclisini hayata geçireceklerini, 20 masal evi açacaklarını, eğitim, öğretim yılı başında ihtiyaç sahibi ailelere eğitim-öğretim yardımı yapacaklarını söyledi.



İzmir'i sinema sektörü için çekim merkezi haline getireceklerini, Kültürpark'ı yepyeni ve çok özgün festivallere ev sahipliği yapan bir özgürlük ve yaşam alanı haline getireceklerini ve İzmir'i tasarım kenti yapacaklarını ifade eden Soyer, "Tiyatro İzmir, Plato İzmir, Konservatuvar İzmir, Atölye İzmir'i hayata geçireceğiz. Şehir Tiyatrosu kuracağız. Elektrik Fabrikasını kente kazandırıp Havagazı Fabrikası ile birlikte bir kültür vahası olarak konumlandıracağız." ifadesini kullandı.



Tunç Soyer, Kemeraltı'na UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsü kazandıracaklarını, EXPO'ya yeniden aday olacaklarını sözlerine ekledi.

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