Tunç Soyer, Seferihisar'daki Görevine Veda Etti

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer, iki dönemdir çalıştığı Seferihisar Belediyesi'ndeki görevine veda etti.

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer, iki dönemdir çalıştığı Seferihisar Belediyesi'ndeki görevine veda etti. Mazbatasını aldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başlayacak olan Soyer, Seferihisar Belediyesi'ndeki makam odasında eşyalarını topladı.



31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen CHP'li Tunç Soyer, henüz mazbatasını almadı. Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başlamak için gün sayan Soyer, 2 dönem boyunca belediye başkanlığı yaptığı Seferihisar'daki görevine veda etti. Başkanlıkta makam odasındaki eşyalarını toparlayan Soyer, 10 yıl boyunca çalıştığı çalışma odasını yeni seçilen CHP'li İsmil Yetişkin'e bırakacak.



- İzmir

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu

Nevşehir 23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu

Seçim Sonrası Davutoğlu ve Babacan Yeni Parti İçin Harekete Geçiyor

Son Dakika! Askeri Kaynaklardan Yeni Açıklama: İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyareti Rahatsızlık Yarattı