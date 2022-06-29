Tunç Soyer ve Seyit Torun, Brüksel'de Sosyalist Grup Üyeleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Tunç Soyer ve Seyit Torun, Brüksel'de Sosyalist Grup Üyeleriyle Bir Araya Geldi

29.06.2022 18:31
Tunç Soyer ve Seyit Torun, Brüksel'de Sosyalist Grup Üyeleriyle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; Brüksel’de Avrupa Bölgeler Komitesi Sosyalist Grup ile bir araya geldi. Soyer, küresel krizlerle mücadele için iş birliği çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; Brüksel'de Avrupa Bölgeler Komitesi Sosyalist Grup ile bir araya geldi. Soyer, küresel krizlerle mücadele için iş birliği çağrısı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in uluslararası alanda rolünün güçlendirilmesi için temaslarda bulunmak ve İzmir Evi'nin açılışını yapmak üzere gittiği Brüksel'de Avrupa Bölgeler Komitesi Sosyalist Grup ile bir araya geldi. Buluşmada CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da yer aldı.

Başkan Soyer, zor zamanlardan geçildiğini belirterek çevresel sorunlardan gıda krizine kadar bir dolu küresel sorunla başa çıkılması gerektiğini vurguladı. Tüm bunlara karşı ellerindeki tek gücün demokrasi ve dayanışma olduğunu söyleyen Başkan Soyer, bu tahribatla mücadele etmek için kültürü bir kaldıraç olarak kullandıklarının altını çizdi. Eylül 2021'de İzmir'de düzenlenen Uluslararası Kültür Zirvesi'nde "döngüsel kültür" kavramını ortaya koyduklarını söyleyen Soyer, "Döngüsel kültür dört ayak üzerine oturan bir kavram. Doğayla uyum, birbirimizle uyum, geçmişimizle uyum ve değişimin kendisiyle uyum. İzmir'deki çalışmalarımızı bu dört ilke üzerinden yürütüyoruz" dedi. Soyer, küresel sorunlar için dayanışma ve işbirliği çağrısı yaparak konuşmasını tamamladı.

TORUN: "DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK VE ADALET İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise Türkiye'de demokrasi, adalet ve özgürlük için mücadele ettiklerini belirterek "Bu süreç içerisinde aynı zamanda daha iyi bir yaşam için mücadele veriyoruz. 2019'daki seçimlerde büyük bir başarı elde ettik. Şimdi yeniden bir seçim dönemine giriyoruz. Bu yüzden sizlerle işbirliği ve dayanışma her zamankinden daha önemli" dedi.

Avrupa Bölgeler Komitesi, AB'nin yerel ve bölgesel temsilciler meclisidir. Amacı, bölge başkanlarını, belediye başkanlarını, bölgesel ve yerel meclis üyelerini AB politikalarının oluşturulmasına dahil etmektir. Yerel/bölgesel ve Avrupa düzeyindeki ikili yetkileri sayesinde, 27 AB üye devletinden 329 üye, bölgesel sorunların ele alınmasında kilit bir rol oynar

YORUMLAR
500
Başkan Soyer, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Üyeleriyle Bir Araya Geldi: 'Dayanışmayı ve İş Birliğini Arttırmalıyız' Başkan Soyer, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Üyeleriyle Bir Araya Geldi: 'Dayanışmayı ve İş Birliğini Arttırmalıyız'
Kaynak: ANKA

Seyit Torun, Tunç Soyer, Brüksel, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunç Soyer ve Seyit Torun, Brüksel'de Sosyalist Grup Üyeleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:18 CHP'den asgari ücret önerisi: Enflasyon kadar zam yapılarak yüzde 40'lık zam kararı çıkmalı
18:02 Ersun Yanal'ın film önerisine takipçilerinden beğeni yağdı
17:56 Asgari Ücret Komisyonu iki konuda anlaşma sağladı: Temmuzdan itibaren geçerli olacak, vergi muafiyeti yeni rakam için de uygulanacak
17:40 Vagona sıkışan kedi, zeytinyağı ile kurtarıldı
17:47 Bahçeli'den "Üçlü Muhtıra" yorumu: Ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır
17:32 Alevlerin içinde kalan binadan atlayan kadını komşusu havada yakaladı!
16:05 İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayeti üzerine RTÜK, Krt ve Halk Tv'ye para cezası kesti
17:16 Unutulmaz futbolcu Michael Owen, kızının yaptıklarını görünce şoke oldu! Gemma Owen cesur kıyafetiyle kucak dansı yaptı
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
16:46 "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 18:38:16. #1.12#
SON DAKİKA: Tunç Soyer ve Seyit Torun, Brüksel'de Sosyalist Grup Üyeleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement