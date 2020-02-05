Tunç ve Doğan'ın isimleri Muratpaşa'da yaşayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunç ve Doğan'ın isimleri Muratpaşa'da yaşayacak - Son Dakika

Tunç ve Doğan'ın isimleri Muratpaşa'da yaşayacak

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Meclisi, Konuksever Mahallesi'nin ilk muhtarı İbrahim Tunç'un isminin mahallesindeki bir parka, genç yaşta yaşamını yitiren Gizem Gülşah Doğan isminin ise Süleyman Evcilmen Spor Salonu jimnastik salonuna verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Tunç ve Doğan'ın isimleri Muratpaşa'da yaşayacak, System.String[]

Muratpaşa Belediye Meclisi, Konuksever Mahallesi'nin ilk muhtarı İbrahim Tunç'un isminin mahallesindeki bir parka, genç yaşta yaşamını yitiren Gizem Gülşah Doğan isminin ise Süleyman Evcilmen Spor Salonu jimnastik salonuna verilmesini oy birliğiyle kabul etti.


Muratpaşa Belediyesi, Şubat ayı olağan meclis toplantısı belediye ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Meclis, önergelerle birlikte 36 gündem maddesini görüştü.


Mecliste Konuksever Mahallesi'nde 802 ve 805 sokakları kesişiminde yer alan parka mahallenin ilk muhtarı İbrahim Tunç adının verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Kararın ardından Tunç'un ailesi Belediye Başkanı Ümit Uysal ve CHP, AK Parti, İYİ Parti ve MHP gruplarını sözcülerine teşekkür çiçeği takdim etti. Mecliste ayrıca 2014 yılında henüz 20 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden balerin ve ritmik jimnastik sporcusu Gizem Gülşah Doğan'ın adının Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda bulunan jimnastik salonuna verilmesi de kabil edildi. Karar, mecliste oy birliğiyle alınırken Doğan'ın ailesi de Uysal ve grup sözcülerine çiçekle teşekkür etti. - ANTALYA

Süleyman Evcilmen, İbrahim Tunç, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:29 Kaynak: İHA
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