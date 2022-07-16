Tunca Köprüsünden nehre düşen 1 kişiyi AFAD bot ile kurtardı - Son Dakika
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Tunca Köprüsünden nehre düşen 1 kişiyi AFAD bot ile kurtardı

16.07.2022 05:58
Tunca Köprüsünden nehre düşen 1 kişiyi AFAD bot ile kurtardı

Edirne'de Tunca Köprüsünde nehre düşen 1 kişiyi kurtarmak için AFAD, İtfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri alarma geçti, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yaralanan şahıs bot yardımıyla çıkartıldı.

Edirne'de Tunca Köprüsünde nehre düşen 1 kişiyi kurtarmak için AFAD, İtfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri alarma geçti, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yaralanan şahıs bot yardımıyla çıkartıldı.

Olay, Edirne Tunca Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Tunca Köprüsü üzerinde yürüyen 1 kişi nehre eğilerek baktığı esnada dengesini kaybederek suya düştü. Köprüden araçla geçen vatandaşlar Tunca Nehrine 1 kişinin düştüğünü görünce durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köprüden ip sarkarak nehirde kuraklık nedeniyle oluşan adacığa inen ekipler yaralı şahsı su üzerinde çalılıklara takılmış olarak yaralı halde buldu. Daha sonra olay yerine gelen AFAD ekipleri Tunca Nehrine bot bırakarak yaralanan şahsı sedye yardımıyla kurtardı. Kimliği henüz belirlenemeyen genç adam ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

"Tunca Nehrine köprüden düştü"

Vatandaşlardan Emirhan Akdal, köprü üzerindeki duvarın dibinden aşağı düştüğünü belirterek, "İtfaiye ve ambulans geldi. Şimdi itfaiyeciler aşağı indi ve şahsı çıkarmaya çalışıyorlar. Şuan yaşıyor. Ekipler onu alıp çıkaracaklar sağ salim. Suda çok akıntıya kapıldı. İtfaiyeciler kendisini buldu şuan çıkarıyorlar. Dengesini kaybetti gibi geldi ama bende nedenini tam olarak bilmiyorum. Yaslanıyordu duvara zaten. Ambulans itfaiye geldi. Şuan itfaiyeciler aşağıda Sedye yardımıyla çıkartacaklar sağ salim inşallah" dedi. - EDİRNE

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EDİRNE'DE DENGESİNİ KAYBEDEREK TUNCA NEHRİ'NE DÜŞEN KİŞİ KURTARILDI EDİRNE'DE DENGESİNİ KAYBEDEREK TUNCA NEHRİ'NE DÜŞEN KİŞİ KURTARILDI Safranbolu Bulak Mencilis Mağarası'nda Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı Safranbolu Bulak Mencilis Mağarası'nda Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı
Kaynak: İHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İtfaiye, Edirne, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunca Köprüsünden nehre düşen 1 kişiyi AFAD bot ile kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunca Köprüsünden nehre düşen 1 kişiyi AFAD bot ile kurtardı - Son Dakika
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