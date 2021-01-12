Tunca Nehri için "sarı alarm" - Son Dakika

Tunca Nehri için "sarı alarm"
12.01.2021 14:42
- Tunca Nehri için "sarı alarm" Son yağılarla beraber Edirne'de nehir debileri arttı Edirne'de, 2 gündür etkili olan ve gece itibariyle etkisini arttıran sağanak yağışlar sonrası Tunca ve Meriç Nehirlerinin su debileri arttı.
- Tunca Nehri için "sarı alarm"
Son yağılarla beraber Edirne'de nehir debileri arttı
EDİRNE - Edirne'de, 2 gündür etkili olan ve gece itibariyle etkisini arttıran sağanak yağışlar sonrası Tunca ve Meriç Nehirlerinin su debileri arttı.
DSİ verilerine göre, Tunca Nehri'nin su debisi Suakacağı İstasyonu'nda 80 metreküp/saniyeye ölçülmesinin ardından 'sarı alarm' uyarısı verildi. Meriç Nehri'nde ise su debisi Kirişhane İstasyonu'nda, 353 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Sağanak yağış kentte etkili olmaya devam ediyor.
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