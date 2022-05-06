TUNCA NEHRİ KENARINDA KAKAVA KUTLAMASI - Son Dakika
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TUNCA NEHRİ KENARINDA KAKAVA KUTLAMASI

06.05.2022 10:01

EDİRNE'de, 'baharın habercisi' olarak kabul edilen Kakava Hıdırellez Şenlikleri'nin ikinci gününde, Romanlar ile kente gelen yerli ve yabancı turistler Sarayiçi'nde Tunca Nehri kıyısına akın etti.

EDİRNE'de, 'baharın habercisi' olarak kabul edilen Kakava Hıdırellez Şenlikleri'nin ikinci gününde, Romanlar ile kente gelen yerli ve yabancı turistler Sarayiçi'nde Tunca Nehri kıyısına akın etti. Yüzünü nehir suyuyla yıkayanlar, dileklerini dileyip, geleneği yerine getirmenin mutluluğuyla alandan ayrıldı.

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan baharın habercisi Kakava Hıdırıllez Şenlikleri, koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl aranın ardından, halkın yoğun ilgisiyle kutlandı. Türkiye'nin hemen her yerinden binlerce kişinin turlarla geldiği şenlikler, tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi'nde dün akşam dev ateşin yakılmasıyla başladı. Romanlarla kentte gelen yerli ve yabancı binlerce kişi, alanda sabahın ilk ışıklarına kadar dans edip eğlendi. Tunca Nehri'nin geçtiği bölgedeki şenliklerde, yüzünü nehirde yıkayanlar, dileklerini yazdıkları kağıtları suya bıraktı. Ardından kapıya asınca bereket getirdiğine inandıkları ağaç dallarını koparan katılımcılar, geleneklerini yerine getirmenin mutluluğuyla evlerinin yolunu tuttu. Renkli görüntülerin yaşandığı şenlikte, dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının bitmesini dileyenlerin de dilek ağacına maskelerini bağladığı görüldü.

Etkinliğe katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Tunca Nehri'ne çelenk bıraktı. Gazetecilere konuşan Vali Ekrem Canalp, Dünyada sabahın beş buçuğunda festival yapan tek millet Türk milleti, bu saatte festival organize eden de Edirne olarak biziz. Dünyanın örnek devleti de biziz, dünyanın örnek milleti de biziz dedi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Kakava Hıdırellez'in tüm dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini diledi.

TUNCA NEHRİ KENARINDA KAKAVA KUTLAMASI
TUNCA NEHRİ KENARINDA KAKAVA KUTLAMASI
TUNCA NEHRİ KENARINDA KAKAVA KUTLAMASI
TUNCA NEHRİ KENARINDA KAKAVA KUTLAMASI

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Tunca Nehri, Hıdırellez, Edirne, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUNCA NEHRİ KENARINDA KAKAVA KUTLAMASI - Son Dakika


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