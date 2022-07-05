Tunca Nehri'nde ceset bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Tunca Nehri'nde ceset bulundu

05.07.2022 00:57
Tunca Nehri'nde ceset bulundu

Edirne'de Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Edirne'de Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tunca Nehri kenarında bir çay bahçesinde oturan vatandaşlar, nehrin içinde ceset olduğunu fark ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, nehrin içinde bir erkek ceseti olduğunu tespit etti. Daha sonra bölgeye AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ceset, bölgeye gelen AFAD ekiplerince nehirden çıkarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

YORUMLAR
500
5. İyilik Treni törenle Afganistan'a uğurlandı 5. İyilik Treni törenle Afganistan'a uğurlandı Trabzon'da denizde kaybolan genci arama çalışmalarının 2'nci gününde de sonuç alınamadı Trabzon'da denizde kaybolan genci arama çalışmalarının 2'nci gününde de sonuç alınamadı
Kaynak: İHA

Tunca Nehri, Edirne, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunca Nehri'nde ceset bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı
01:01 Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti
00:58 Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
00:56 Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ümraniyespor yaptığı paylaşımda, Rambo Okan'a yer verdi
00:41 PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu
00:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
23:47 Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı
23:41 Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 01:18:58. #1.12#
SON DAKİKA: Tunca Nehri'nde ceset bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement