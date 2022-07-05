Tunca Nehri'nde ceset bulundu

Edirne'de Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tunca Nehri kenarında bir çay bahçesinde oturan vatandaşlar, nehrin içinde ceset olduğunu fark ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, nehrin içinde bir erkek ceseti olduğunu tespit etti. Daha sonra bölgeye AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ceset, bölgeye gelen AFAD ekiplerince nehirden çıkarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE