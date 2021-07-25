Tunca Nehri'nde çevre temizliği yapıldı - Son Dakika

Edirne'de çevre gönüllüleri Tunca Nehri kenarında ve içerisinde temizlik yaptı.

Plastiğe karşı mücadele kampanyası başlatan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim görevlisi İspanyol Begona Rodriguez ve çevre gönüllüleri, nehir kenarındaki çöpleri topladı.

Rodriguez daha sonra nehir kıyısındaki balıkçı kayığına binerek, suyun içerisindeki plastik ve cam şişeleri elindeki sopa yardımıyla kıyıya çıkardı.

Çevre gönüllüleri topladıkları çöpleri poşetleyerek, temizlik ekiplerine teslim etti.

Rodriguez, gazetecilere, çöpler ve atıklar nedeniyle nehirdeki biyolojik çeşitliliğin olumsuz etkilendiğini söyledi.

Çevre gönüllülerinin elinden geldiğince nehir kenarında temizlik yaptığını belirten Rodriguez, "Yetkililer nehri iş makineleriyle temizliyor. Bu çok kötü, çünkü biyolojik çeşitlilik olumsuz etkileniyor. Bu şekilde temizlik yaparken sadece plastikleri almıyorlar. Nehirdeki toprak, kurbağalar, kaplumbağalar başta olmak üzere birçok canlının hayatı da yok oluyor. Bu şekilde temizlenirse nehirdeki canlı yaşamı sona erecek." dedi.

Tüm vatandaşların duyarlılık göstererek temizlik çalışmasına katılması gerektiğini aktaran Rodriguez, şunları kaydetti:

"Bu kirliliği önlemek için belediye yetkilileri buraya gelip piknik yapanları kontrol edebilir ve kirletenlere ceza verebilir. Bu, etkili tek yöntem. Duyarlı insanlar da çevreyi kirletenleri uyarabilir. Tunca Nehri kış aylarında berrak akıyor. Yaz aylarında ise kahverengi bir renge bürünüyor. Temizlik yapabilmemiz için bir bota ihtiyacımız var. Balıkçılar bize kayıklarıyla yardımcı olabilirse işimiz kolay olacak. Nehri temizlemek için gönüllülere ihtiyacımız var. İnsanların bana ya da başka birisine ihtiyacı yok. Buraya gelip temizlik yapabilirler. Nehre çöp atan birini gördüklerinde de uyarabilirler. 'Ülkene, geleceğine ne yapıyorsun?' diye sorabilirler."

"Korkunç, çılgın bir çöp birikmesi oluşuyor"

Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren de nehir kenarında sürekli çöp topladıklarını ancak bunun hiç azalmadığını söyledi.

Yaz dönemlerinde piknik yapanlardan dolayı çöplerin daha fazla arttığını belirten Eren, "Korkunç, çılgın bir çöp birikmesi oluşuyor nehir kıyısında. Tabi bu çöp toplama işi 3,4 kişinin yapacağı iş değil. Öncelikle yerel yönetimlerin alması gereken tedbirler var." dedi.

Nehir kenarında ve sudan çok miktarda plastik ve cam şişe topladıklarını aktaran Eren,"Bu dönemde topladığımız çöpler arasında sanki her üç çöpten birisi maske. Yaygın şekilde her yerde maske çöpü var. Islak mendil, doğada en geç çözülen malzemelerden biri. Cam şişeleri de alıp kenara koyuyoruz biri alıp geri dönüşümde kullansın diye. Topladığımız çöpler arasında her şey var." diye konuştu.

"Büyük bir duyarsızlık var"

Çevre gönüllüsü Betül Okuyan da vatandaşların çevreye karşı daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Büyük bir duyarsızlık var. Bizim topladığımızı görseler bile yine duyarsızlık oluyor, doğaya çöp atılıyor. Değişik bir duyarsızlık gerçekten. Bazı vatandaşlar çöplerini olduğu yere bırakıyor, bazıları ise toplayıp bırakıyor ancak o zaman da köpekler tarafından dağıtılıyor yine bir çözüm olmuyor. Belediye 'çöp kutusu koyuyoruz, çalınıyor' diyor. Doğayı korumak için herkesin birbirini denetlemesi ve kontrol etmesi gerekiyor."