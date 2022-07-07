Tunca Nehri'nde debinin düşmesiyle adacıklar oluştu - Son Dakika
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Tunca Nehri'nde debinin düşmesiyle adacıklar oluştu

07.07.2022 17:12
Tunca Nehri'nde debinin düşmesiyle adacıklar oluştu

Edirne'de binlerce tarım arazisinin sulama ihtiyacını karşılayan Tunca Nehri'nin su seviyesi düştü.

Edirne'de binlerce tarım arazisinin sulama ihtiyacını karşılayan Tunca Nehri'nin su seviyesi düştü.

Edirne'de hava sıcaklığının artmasıyla Tunca Nehri'nde kuraklık başladı. Kuraklık nedeniyle debisi düşen nehirde kum adacıkları oluşurken, yosunlar ve çöpler de ortaya çıktı. Bölge halkı her sene bu durumun yaşandığını ve belediye ekiplerinin konuya el atmasını beklediklerini vurgulayarak sivrisineklerin de çok olduğunu söyledi.

Kuraklık yüzünden ortaya çıkan yosunlar sebebiyle çok sivrisinek oluştuğunu söyleyen vatandaşlardan Emin Sepetler, "Burada bütün esnaf kan alıyor. Sivrisinekten durulmuyor. Bataklık haline geldi, burasının bir an önce temizlenmesini istiyoruz. Burada esnaf mağdur" dedi.

Abdulgani Yılmaz da bir an önce çözüm bulunması gerektiğini ifade ederek, "Kuraklıktan dolayı kum adacıkları oluştu, yosunlar oluştu. Su maymunları vardı, kuraklıktan onlar da gitmiş. Bir an önce çözüm bulunması gerek. Bu nehir çiftçiler için önemli" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Tunca Nehri'nin debisi, son ölçüme göre saniyede 5 metreküpe kadar gerilerken, geçen ay ortalarında 21 metreküp/saniye seviyelerindeydi.

(Mehmet Basmacı/İHA)

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Tunca Nehri'nde ceset bulundu Tunca Nehri'nde ceset bulundu
Kaynak: İHA

Tunca Nehri, Edirne, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunca Nehri'nde debinin düşmesiyle adacıklar oluştu - Son Dakika

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