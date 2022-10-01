TUNCA NEHRİ'NDE DSİ EKİPLERİNİN TEMİZLİĞİ BAŞLADI

EDİRNE'de debisinin düşmesi sonucu otlar ve adacıklarla kaplanan Tunca Nehri'nde Devlet Su İşleri (DSİ) 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, sudan çok sayıda plastik şişe, sandalye ve araç tekerleği çıkardı.

Edirne'nin tarım arazilerini sulayan en önemli su kaynaklarından biri Tunca Nehri'nde, mevsim yağışlarının yetersizliği sonucu su miktarı her geçen yıl düştü. DSİ verilerine göre; nehrin debisi Suakacağı İstasyonu'nda bugün 4 metreküpsaniyeye düştü. Tarihi köprünün çevresinde su miktarının azalmasıyla ortaya çıkan adacıklar ve otların yoğunluğunun artması dikkati çekti. İnsan eliyle atılan başta plastik olmak üzere cam vb. atıkların nehirdeki kirli görüntüsü de vatandaşların tepkisine neden oldu. DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri nehirde temizlik çalışma başlattı.

PLASTİK ŞİŞELER, SANDALYE VE TEKERLEK ÇIKTI

DSİ ekipleri, bugün nehir yatağına makinelerle girerek adacıkları ve otlukları temizlemeye başladı. Temizlik sırasında nehir yatağından çok sayıda plastik ve cam şişe, plastik sandalye ve araç tekerleği gibi doğaya zararlı atıklar çıktı. Tarihi Tunca Köprüsü çevresinde başlatılan çalışmada ekipler, adacıkların ve otların bir bölümünü temizledi. Çalışmanın 2 günde tamamlanması bekleniyor.