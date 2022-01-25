Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Edirne'de, soğuk hava nedeniyle Tunca Nehri'nin yüzeyi, bazı bölgelerde buz tuttu.
Nehrin yatağının kıyılarında başlayan buzlanma, dün gece sıfırın altında 7 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle nehir yüzeyine yayıldı.
Soğuk hava nedeniyle kentteki süs havuzları da buz tuttu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte, hafta boyunca sıcaklık artışı bekleniyor.
Kırklareli ve Tekirdağ
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde de bazı süs havuzları buz tuttu.
Soğuk hava özellikle kentin yüksek kesimlerinde daha fazla hissediliyor.
Tekirdağ'da da soğuk hava etkili oluyor.
Kentlerde il özel idaresi ve belediye ekipleri, yollarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tunca Nehri'nde kısmi buzlanma oluştu - Son Dakika