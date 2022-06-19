Tunca Nehri'nde mahsur kalan yavru kedi için AFAD seferber oldu - Son Dakika
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Tunca Nehri'nde mahsur kalan yavru kedi için AFAD seferber oldu

19.06.2022 21:00
Tunca Nehri'nde mahsur kalan yavru kedi için AFAD seferber oldu

EDİRNE'de Tunca Nehri'ne düşerek kum adacığında mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.

EDİRNE'de Tunca Nehri'ne düşerek kum adacığında mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Nehre halatla inen AFAD görevlisinin kurtarmak için uzun çaba sarf ettiği yavru kedi, bu sırada yüzerek kıyıya çıktıktan sonra gözden kayboldu.

Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde vatandaşlar, nehir ortasındaki adacıkta mahsur kalan yavru kediyi fark etti. Vatandaşların durumu haber verdiği itfaiye ekiplerinin çağrısıyla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Kediyi gören vatandaşlar, seferber olan ekiplerin kurtarma çalışmasını meraklı gözlerle izledi. AFAD görevlisi köprüden ip yardımıyla kedinin mahsur kaldığı adacığa indi. Görevliden korkan kedi bu sırada yüzerek başka bir adacığa sığındı. AFAD görevlisinin bütün çabalarına rağmen yakalanamayan yavru kedi yüzerek nehir kıyısına çıktı ve gözden kayboldu. AFAD ekibinin kurtarma çabası, vatandaşlardan alkış aldı.


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Kaynak: DHA

Tunca Nehri, Edirne, kedi, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunca Nehri'nde mahsur kalan yavru kedi için AFAD seferber oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunca Nehri'nde mahsur kalan yavru kedi için AFAD seferber oldu - Son Dakika
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