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TUNCA NEHRİ'NDE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI YATAK GENİŞLETME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI - Son Dakika

TUNCA NEHRİ'NDE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI YATAK GENİŞLETME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

14.09.2021 12:09

TÜRKİYE genelinde yaşanan sel felaketlerinin ardından harekete geçen Edirne Valiliği, geçmiş yıllarda adı taşkınlarla anılan Tunca Nehri üzerinde yatak genişletme çalışmaları başlattı.

TÜRKİYE genelinde yaşanan sel felaketlerinin ardından harekete geçen Edirne Valiliği, geçmiş yıllarda adı taşkınlarla anılan Tunca Nehri üzerinde yatak genişletme çalışmaları başlattı. Vali Ekrem Canalp, alüvyon ve kum temizliği yapılarak nehir yatağının 40 kilometre boyunca genişletileceğini belirtti.

Özellikle Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi diğer bölgeleri de harekete geçirdi. Geçen yıllarda adı sıkça taşkınlarla anılan Edirne'de, bypass kanalı yapılan Meriç Nehri'nden sonra Tunca Nehri'nde de olası sel felaketini önlemek amacıyla yatak genişletme çalışması başlatıldı. Devlet Su İşleri'ne bağlı ekiplerin, nehrin geçtiği kent merkezine bağlı Değirmenyeni köyünde başlattığı çalışmaları yerinde inceleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, nehir yatağının genişletileceğini söyledi. Canalp, çalışmaların bitiminde taşkın riskinin minimuma indirileceğini kaydetti.

'KANAL EDİRNE PROJESİ, DAHA AZ ZARARIN OLUŞMASINA VESİLE OLDU'

Edirne'nin sel felaketinden en çok etkilenen illerin başında geldiğini belirten Canalp, "Hali hazırda hem Meriç Nehri'nden hem de Tunca Nehri'nden kaynaklanan seller sürekli gündemimizi teşkil edebiliyor. Geçmiş yıllarda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Meriç Nehri üzerinde yapılan Kanal Edirne Projesi, Meriç'ten kaynaklanan sel felaketlerinin azaltılması noktasında çok büyük bir katkı sağlıyor. Saniyede 750 metreküp suyun tahliye ediliyor olması, hali hazırda geçmiş yıllarda taşkın olarak ortaya çıkan tabloların artık sel olmaması, çok daha büyük su debilerinin gelmesi durumunda çok daha az zarara uğratabilecek sellerin ortaya çıkmasına vesile teşkil etti" dedi.

'TAŞKIN RİSKİ AZALMIŞ OLACAK'

Meriç Nehri'nin yanı sıra Tunca Nehri'nde de taşkının her zaman kent gündeminde yer aldığını hatırlatan Canalp, "Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz bugün burada bir çalışma başlattı. Yapmış olduğumuz çalışma, Tunca Nehri'nin üzerindeki yatağı genişletme ve yataktaki alüvyonların da temizleme çalışması. Bu bize ne sağlayacak? Tunca üzerinde yapmış olduğumuz bu çalışmayla birlikte 40 kilometre boyunca nehir yatağındaki alüvyonları temizlemiş olacağız. Nehir yatağındaki alüvyonlar da temizlenmiş olduğu içindir ki; nehrin su taşıma kapasitesi de artmış olacak. Dolayısıyla sel riski de daha azalmış olacak" diye konuştu.

'RİSKİN MİNİMİZE EDİLMESİNE KATKI SAĞLANACAK'

Sel riskinin tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığına da vurgu yapan Canalp, "Sel riskini tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Gelecek olan saniyedeki suyun miktarına bağlı. Ancak siz bir nehir yatağını genişlettikçe ve nehir yatağı üzerindeki alüvyonları temizledikçe taşkın riski de minimize oluyor. Var olan, olacak taşkınların kapasitesi de çapı da etkisi de bir hayli azaltılmış olacak. Dolayısıyla ümit ediyorum ki; bu çalışmayla birlikte Edirne'de yaşanacak sel felaketlerinin ortadan kaldırılmasına, hem de etkisinin minimize edilmesine çok önemli katkı sağlanacak" diye konuştu.

Canalp, çalışmaların 1 yıl aşkın bir süre boyunca devam edeceğini belirterek "DSİ, şu anda iş makinelerini büyük ölçüde sel afeti yaşamış olan bölgelerimize gönderdi, oralarda çalışmalar yapılıyor. Oralardaki çalışmalar tamamlandıkça peyderpey iş makineleri de Edirne'ye geldikçe bu alandaki çalışmalara kaydıracağız ve bu alanda çalışmalara devam edecek. İhtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının iş makinelerinden de DSİ Bölge Müdürlüğümüze takviyede bulunmak suretiyle inşallah nehir üzerindeki çalışmayı en kısa zaman içerisinde toparlayacağız" ifadelerini kullandı.

TUNCA NEHRİ'NDE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI YATAK GENİŞLETME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
TUNCA NEHRİ'NDE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI YATAK GENİŞLETME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
TUNCA NEHRİ'NDE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI YATAK GENİŞLETME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
TUNCA NEHRİ'NDE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI YATAK GENİŞLETME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
TUNCA NEHRİ'NDE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI YATAK GENİŞLETME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
TUNCA NEHRİ'NDE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI YATAK GENİŞLETME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
TUNCA NEHRİ'NDE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI YATAK GENİŞLETME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
TUNCA NEHRİ'NDE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI YATAK GENİŞLETME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
TUNCA NEHRİ'NDE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI YATAK GENİŞLETME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
TUNCA NEHRİ'NDE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI YATAK GENİŞLETME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
TUNCA NEHRİ'NDE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI YATAK GENİŞLETME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
TUNCA NEHRİ'NDE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI YATAK GENİŞLETME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Edirne Valiliği, Tunca Nehri, Edirne, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUNCA NEHRİ'NDE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI YATAK GENİŞLETME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TUNCA NEHRİ'NDE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI YATAK GENİŞLETME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI - Son Dakika
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