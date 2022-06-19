Tunca Nehri'ne düşen kedi yavrusu, kurtarma ekiplerinden korkup yüzerek kıyıya çıktı - Son Dakika
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Tunca Nehri'ne düşen kedi yavrusu, kurtarma ekiplerinden korkup yüzerek kıyıya çıktı

19.06.2022 20:50
Tunca Nehri'ne düşen kedi yavrusu, kurtarma ekiplerinden korkup yüzerek kıyıya çıktı

Edirne'de Tunca Nehri'nin ortasındaki adacıkta mahsur kalan kedi yavrusu, kurtarma ekiplerinden korkup yüzerek kıyıya çıktı.

Edirne'de Tunca Nehri'nin ortasındaki adacıkta mahsur kalan kedi yavrusu, kurtarma ekiplerinden korkup yüzerek kıyıya çıktı.

Tunca Nehri'nin ortasındaki adacıkta bir kedi yavrusunun mahsur kaldığını görenler, itfaiye ve AFAD ekiplerine bilgi verdi.

AFAD'dan bir görevli, nehre düşen kediyi kurtarmak için Tunca Köprüsü'nün seyir terasından ip yardımıyla adacığa indi.

Yanına gelen görevliden korkan kedi, adacığın içindeki otların içine saklandı.

Görevlinin otların içinde aradığı kedi yavrusu, kaçtığı nehirde yüzerek kıyıya çıktı. Kedinin kıyıya çıkmasıyla ekipler bölgeden ayrıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunca Nehri'ne düşen kedi yavrusu, kurtarma ekiplerinden korkup yüzerek kıyıya çıktı - Son Dakika

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