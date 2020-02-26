Tunca Nehri'nin bazı alanlarında nehir yatağının büyük bölümü susuz kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunca Nehri'nin bazı alanlarında nehir yatağının büyük bölümü susuz kaldı - Son Dakika

Tunca Nehri'nin bazı alanlarında nehir yatağının büyük bölümü susuz kaldı

15 dakika önce

Tunca Nehri'nin debisinin düşmesi sonucu kum yığınlarının oluştuğu nehir yatağında yaya olarak gezilebiliyor.

Tunca Nehri'nin bazı alanlarında nehir yatağının büyük bölümü susuz kaldı, System.String[]

Tunca Nehri'nin debisinin düşmesi sonucu kum yığınlarının oluştuğu nehir yatağında yaya olarak gezilebiliyor.

Meriç ve Tunca nehirlerinin kaynağını aldığı Bulgaristan ve Edirne'deki yağışların azlığı nedeniyle nehirlerin debisi düşmeye başladı.

DSİ verilerine göre Tunca Nehri'nin debisi 10 metreküp/saniye, Meriç'in debisi ise 71 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Nehir debisindeki düşüşün en iyi gözlendiği yerlerden biri de Değirmenyeni köyü oldu.

Nehir taşkınlarıyla gündeme gelen köyden geçen Tunca Nehri'nin yatağı büyük oranda susuz kaldı.

Yarısından fazlasını kumun kapladığı nehirde, bu bölgedeki yatağın büyük bölümü yaya olarak gezilebiliyor.

Tarımsal sulamada kullanılan nehirlerin debisindeki düşüş, özellikle çeltik üreticilerini endişelendiriyor.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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