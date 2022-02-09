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Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 3 kat arttı - Son Dakika

Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 3 kat arttı

09.02.2022 20:11

- Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 3 kat arttı Edirne ve Bulgaristan'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 3 kat arttı.

- Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 3 kat arttı

EDİRNE - Edirne ve Bulgaristan'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 3 kat arttı.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den de geçen Tunca Nehri havzasında son 1 haftada zaman zaman etkili olan sağanak yağışlar, Tunca Nehri'nin su seviyesini artırmaya devam ediyor.

Nehir debileri verilerine göre, Tunca Nehri Suakacağı istasyonunda 6 Şubat 2022 tarihinde yapılan ölçümde 11 metreküp/saniye olan debi, bugün 43 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 3 kat arttı
Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 3 kat arttı
Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 3 kat arttı

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Bulgaristan, Tunca Nehri, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 3 kat arttı - Son Dakika


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