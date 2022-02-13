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Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti - Son Dakika

Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti

13.02.2022 16:23

Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti Edirne'de geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışlar sonrası debisi 5 kat artan ve 43 metreküp/saniyeye yükselen Tunca Nehri'nin debisi 12 metreküp/saniyeye kadar düştü.

Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti

EDİRNE - Edirne'de geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışlar sonrası debisi 5 kat artan ve 43 metreküp/saniyeye yükselen Tunca Nehri'nin debisi 12 metreküp/saniyeye kadar düştü.

Edirne'de geçtiğimiz hafta etkili olan yağışların ardından su seviyesi artan Tunca Nehri, normal seviyeye dönmeye başladı. Son yağışlarla birlikte Ergene Nehri'ndeki su seviyesi artmaya devam ederken, kentin tarihi Tunca ve Meriç Nehirlerinde debi düşmeye başladı.

Debi verilerine göre 258 metreküp/saniye olan Ergene Nehri'nin ikaz durumunun 'Turuncu' alarm seviyesinde olduğu görüldü.

Kaynağını aldığı Bulgaristan ve Edirne'deki kuvvetli sağanakların ardından geçen hafta debisi 5 kat artan ve 43 metreküp/saniyeye yükselen Tunca Nehri'nin debisinin 12 metreküp/saniyeye kadar düştüğü görüldü.

Geçtiğimiz hafta 352 metreküp/saniyeye kadar yükselen nehrin debisi desonyapılan ölçümde 283 metreküp/saniyeye geriledi.

Bursa'dan Edirne'ye gezmeye gelen Canan Pervanoğlu, Tunca ve Meriç Nehri'ni çok canlı gördüklerini ve beğendiklerini aktardı.

Tunca Nehri kenarında balık tutarak vakit geçiren vatandaşlardan İsmail Hacıkuşlar, "Su seviyesi gündüz düşüyor ama gece olunca tekrar yükseliyor. Bulgaristan kapakları açınca sular yükseliş. O zaman balık ta olmuyor. Levrek, kefal çıkıyor. Burada zaman geçiriyorum" dedi.

Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti
Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti
Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti

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Tunca Nehri, Edirne, Meriç, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti - Son Dakika


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