Tunca Nehri'nin debisinin düşmesi doğal yaşamı olumsuz etkiliyor

Edirne'de, sıcak hava ve tarımsal sulamanın etkisiyle Tunca Nehri'nin debisinin düşmesi, havzasındaki canlıları olumsuz etkiliyor.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan Tunca Nehri'ndeki su seviyesinde, hem havzasındaki hem de Edirne'deki yağışların azlığı nedeniyle düşüş yaşanıyor.

Nehrin geçen ay saniyede 14 metreküpe kadar çıkan debisi, bugün yapılan ölçümlerde 7 metreküp/saniyeye kadar düştü. Su seviyesinin dibe gerilemesi dolayısıyla nehir yatağında adacıklar belirdi. Sığ kesimlerde ise nehre önceden atılan çöpler görülmeye başlandı.

"Su kuşları üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır"

Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve kuş bilimci Mustafa Kaya, AA muhabirine, son zamanlarda yağışların azalması, hava sıcaklığı ve tarımsal faaliyetler nedeniyle Edirne'deki nehirlerde de su seviyesinin düştüğünü belirtti.

Özellikle Tunca'da su seviyesinin azalmasıyla akarsu içinde yetişen bitki örtüsünün çoğaldığını anlatan kaya, nehir dibinde biriken çöplerin de gün yüzüne çıktığını söyledi.

Debinin düşmesiyle sudaki oksijen miktarının da düştüğünü anlatan Kaya, şu bilgileri verdi:

"Nehirde oluşan ötrofikasyon (plankton ve alg varlığının aşırı şekilde çoğalması) kokuşmanın artmasına, oksijenin azalması nedeniyle de bazı canlıların ölmesine neden olabilmektedir. Nehirde yaşayan birçok canlı bu olumsuzluklardan direkt ya da dolaylı olarak etkilenmektedir. Bu canlıların başında da balıklar, kurbağalar ve kuşlar gelmektedir. Özellikle nehrin suyunun çekilmesi ve kirliliğin artması, burada kuluçkaya yatan başta ördekler olmak üzere su kuşlarını olumsuz etkilemektedir."