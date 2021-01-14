Tunca Nehri'nin taşmasıyla Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı - Son Dakika

Edirne'de, Tunca Nehri'nin taşması sonucu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Kırkpınar Er Meydanı su altında kaldı.

Hem nehirlerin kaynağını aldığı Bulgaristan hem de Edirne'deki kuvvetli sağanak nedeniyle kentten geçen nehirlerin debisi bir anda arttı.

Özellikle debisi bir günde 20 kat artan Tunca Nehri, Sarayiçi Adası'nda taşkınlara neden oldu.

Debisinde düşüş kaydedilse de nehrin yatağından taşıp bölgeye yayılması, havadan çekilen görsellerle daha net fark ediliyor.

Taşkın nedeniyle adada bulunan Adalet Kasrı, Tavuk Ormanı, Balkan Şehitliği ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Kırkpınar Er Meydanı, Kanuni ve Fatih taş köprülerinin girişleri sular altında kaldı.

Kırkpınar zamanı pehlivanların güreş tuttuğu çayırlık alan yarım metrenin üzerinde suyla kaplı vaziyette.

Tunca düşüyor Meriç yükseliyor

Debisi 211 metreküp/saniye ile pik seviyeye ulaşan Tunca Nehri, 112 metreküp/saniye seviyelerine geriledi.

Tunca Nehri, taşkın yaptığı alanlarda yavaş yavaş yatağına dönüyor.

Meriç Nehri'nde ise yükseliş devam ediyor. Nehrin sabah ölçümlerinde 870 metreküp/saniye ölçülen debisi 919 metreküp/saniyeye yükseldi.