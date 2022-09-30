TUNCA NEHRİ OTLARLA KAPLANDI, BAYIR DERESİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

EDİRNE'de Tunca Nehri debisinin düşmesiyle üzeri otlarla kaplanırken, Bayır Deresi atıklarla birlikte çöplüğe döndü. Edirne'nin tarım arazilerini sulayan önemli su kaynaklarından Tunca Nehri, mevsim yağışlarının az olması ile debisi her geçen yıl düştü. DSİ verilerine göre Tunca'nın debisi Suakacağı istasyonunda 5 metreküpsaniyeye düşerken, nehri tarihi Tunca Köprüsü'nün olduğu kesimde adacıklar oluştu, otlarla kaplandı. Bu kesimde bataklığa andıran Tunca'da ot öbeklerinin sardığı nehre atılan çöpler ise çevreye koku yayarken, çevre kirliliğine neden oldu. Edirneliler, nehirdeki su seviyesindeki düşüşün endişe verici olduğunu belirterek, nehir yatağının bir an önce temizlenmesini istedi.

Tunca Nehri ile birlikte yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Yıldırım Mahallesi Kirazlık mevkisinde bulunan Bayır Deresi de, pet ve otomobil lastikleri, ev aletleri gibi doğaya ve yaşama zarar veren atıklarla çöplüğe döndü. Çevre kirliliğine neden olan derede, DSİ Edirne 11'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri mayıs ayında bir bölümünde temizlik yapsa da, dere yeşil renkte kirli akarak bölgeyi tehdit etmeye devam ediyor. Derede kirliliğin en büyük nedenin ise bölgede bulunan hayvan çiftlikleri olduğu iddia edildi. Tesislerin hayvan atıklarıyla dere, yok olma tehlikesi yaşarken sivrisinek gibi haşerelerin üreme noktası haline gelmesi, çevrede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu.

'TUNCA NEHRİ YATAKLARI TEMİZLENMELİ'

Tunca Nehri kenarında işletmesi bulunan iş insanı Mustafa Altunhan, nehrin yataklarının bir an önce temizlenmesi gerektiğini söyledi. Nehrin bataklığa döndüğüne vurgu yapan Altunhan, Nehir şu anda gerçekten çok zor durumda. Buna müdahale etmek lazım. Nehrimizi kurtarmak lazım. Gerçekten hem kuraklık, hem bakımsızlık nehri bataklığa çevirdi. Sonra bu bataklık ne olacak biliyor musunuz Bulaşıcı hastalıklar olacak. Burada batak geldikçe sinekler üreyecek, sinekler insanları ısıracak ve böyle hastalık olacak.Tunca Nehri'nin yataklarının temizlenmesi, pırıl pırıl suyun akışı sağlanması lazım. Burası Yunanistan'a giden Pazarkule Sınır Kapısı yolu. Bulgar turistler de buraya geliyor. Diğer turistler Karaağaç'a mesire yerlerine geliyor. Böyle bir manzara ile karşılaşmaları gerçekten Edirne olarak bizim ayıbımız. Lütfen nehirlere sahip çıkalım. Eğer temizleyemiyorsalar kendim temizlemek istiyorum, müsaade etsinler dedi.

'ESKİDEN DEREDEN SU İÇERDİK'

Yıldırım Mahallesi sakinlerinden Mehmet Sepet, çöplüğe dönen Bayır Deresi'nden eskiden su içtiklerini belirterek, Eskiden tam kenarında 2 tane kaynak vardı. Bu mahallenin suyu buradan içiliyordu, herkes suyunu buradan taşıyordu evine. O ayazmalardan su içiyordu bu millet, yıkanıyordu. Ama şu hale bakın ki bırakın su içmeyi, sulama bile yapamıyoruz, bahçe bile sulamıyoruz biz buradan. Eskiden buradan suluyordum suyu tertemizdi o zamanlar. Şimdi pislik akıyor mikrop kapacağız diye yanına bile yanaşamıyoruz. Burayı bizim gibi vatandaşlar kirletiyor. Yukarıda evler var. O evlerden atılan pislikler bunlar. Bu şişeler nereden gelebilir başka Oradan vatandaşlar geçerken elinden atıyor. Sonra bu hale geliyor işte. Alt tarafını temizlediler, orası biraz düzeldi. Ama burası mikrop yuvası. Burasının da temizlenmesi lazım. Bütün pislik burada. Bir an önce temizlenmesini istiyoruz. Yoksa hastalık saçacak ortalığa diye konuştu.

'SİNEKTEN DURULMUYOR'

Mahalle sakinlerinden Salih Buğday'da, Burada sinekten durulmuyor. Pislikler olduğu gibi orada kalıyor.Temizlediler hesapta ama neyi temizlediler bilmiyorum. Çok pislik, tıkanıyor. Tıkanınca da bütün pislik orada kalıyor. Kalınca da rüzgar estikçe koku da gelir, sinek de gelir. İnsan rahatsız olmaz mı İnsan eliyle pet şişesinden tutun her şey atılıyor dedi.