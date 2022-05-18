Tunca Nehri yatağındaki kum adacıkları temizlendi

Tunca Nehri yatağında temizlik çalışması yapıldı.

DSİ ekipleri iş makinalarıyla Değirmenyeni köyündeki Şelale mevkisinde nehrin yatağında biriken kumu temizledi.

Yaklaşık 500 metrelik bölümde kumlardan temizlenen nehirde akış hızlanırken çalışmaların süreceği belirtildi.

Köy sakinlerinden Nazım Aras, AA muhabirine DSİ'nin yılın belli dönemlerinde nehirde yaptığı çalışmaların çeltik eken çiftçiye kolaylık sağladığını anlattı.

Aras, "Köyümüzdeki eski Tunca yatağı olarak bilinen Şelale mevkisindeki bölüme su gelmiyordu. Yapılan çalışmalar sonucunda bu bölüme su geliyor. Bunu yapmasalardı köyümüze su gelmezdi, çeltik ovaları su doldu. Teşekkür ederiz." diye konuştu.

Süleyman Gençalp de temizliğin ardından daha fazla su gelmeye başladığını kaydetti.