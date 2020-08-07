Tunca Nehrinde kuraklık alarmı - Son Dakika

Tunca Nehrinde kuraklık alarmı

Su akışı kısmen durdu, yabani bitkiler çıktı

EDİRNE - Edirne'de bulunan Tunca Nehri'nin debisi gözle görülür şekilde azaldı.

Edirne'de kış ve yaz mevsimlerinin kurak geçmesi nedeniyle Tunca Nehri adeta kuruma noktasına geldi. Devlet Su İşleri verilerine göre, kış aylarında taşkın yaşandığında 150 metreküp/saniye olan Tunca nehrinin su seviyesi bugünlerde ise 3 metreküp/saniyeye kadar düştü.

Gözle görülür şekilde debisi azalan Tunca Nehrinde su akışının durma noktasına geldiği ve çevresinde yabani bitkilerin çıkmaya başladığı görüldü. Bazı bölgelerinde kum adacıklar oluşan Tunca Nehrinin su akışı sağlanamayan bazı gözleri ise adeta kapanma noktasına gelerek çim bahçesine döndü.