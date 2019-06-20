Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düştü
2 saat önce
Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düştü.
Tunca
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:24 Kaynak: AA
ve Meriç
nehirlerinin debisi düştü.
Bahar yağışlarıyla yükselen nehirlerdeki suyun seviyesi, sıcaklıkların artmasına bağlı buharlaşma ve yer yer tarımsal sulamayla düşüşe geçti.
Su seviyesinin azalmasıyla birlikte nehirlerde bazı alanlarda kum adacıkları oluştu. Bazı alanlarda boyları bir metreye yakın sazlıklar oluştu.
DSİ verilerine göre Meriç Nehri
'nin debisi 81 metreküp/saniye, Tunca Nehri
'nin debisi ise 10 metreküp/saniye olarak ölçüldü.
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