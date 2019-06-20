Son Dakika Haberleri: Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düştü
Son Dakika Güncel Haber

Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düştü

2 saat önce

Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düştü.

Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düştü, System.String[]
Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düştü.
Bahar yağışlarıyla yükselen nehirlerdeki suyun seviyesi, sıcaklıkların artmasına bağlı buharlaşma ve yer yer tarımsal sulamayla düşüşe geçti.
Su seviyesinin azalmasıyla birlikte nehirlerde bazı alanlarda kum adacıkları oluştu. Bazı alanlarda boyları bir metreye yakın sazlıklar oluştu.
DSİ verilerine göre Meriç Nehri'nin debisi 81 metreküp/saniye, Tunca Nehri'nin debisi ise 10 metreküp/saniye olarak ölçüldü.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:24 Kaynak: AA
meriç, tunca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı Mısır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mursi'nin ölümü bir cinayettir" sözlerine yanıt Yerli firmalar piyasaya girdi, yabancı firmalar ilaçta fiyatı 3'te 1'e indirdi Yumurta üreticilerinin gözü Irak pazarında

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 12:31:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]