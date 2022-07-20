Tunca ve Meriç'te su seviyesi sıcaklık ve sulamaya bağlı düştü - Son Dakika
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Tunca ve Meriç'te su seviyesi sıcaklık ve sulamaya bağlı düştü

20.07.2022 12:01

Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerinin debisinde düşüş gözleniyor.

Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerinin debisinde düşüş gözleniyor.

Kentin önemli su kaynaklarından Meriç ve Tunca'da kuraklığın etkisi fark ediliyor.

Yaz kuraklığı ve sulamaya bağlı olarak günden güne debisinde düşüş yaşanan Tunca'nın bazı kesimlerinde suyun dip seviyede olduğu görülüyor.

Nehrin debisi, Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçüme göre saniyede 5 metreküpe kadar geriledi.

Nehir boyunca su akışının yavaşladığı ve seviyenin dip konuma geldiği bölümlerde, kum adacıkları üzerinde ot öbekleri oluştu.

Meriç'te de debi düşük

Meriç Nehri'nin debisi de Kirişhane İstasyonu'ndaki ölçüme göre saniyede 50 metreküpe kadar düştü. Temmuz başında ise 90 metreküp/saniye ölçülmüştü.

Debinin düşmesi ve su seviyesinin azalmasıyla Meriç'in yatağındaki bazı bölgelerde kum adacıkları ortaya çıktı.

Taban kumu, suyun sığlığı nedeniyle daha görünür oldu.

Amatör balıkçılardan emekli öğretmen Tuğrul Zekayi Tanrıverdi, AA muhabirine, nehirlerde su seviyesinin düşmesi nedeniyle kötü bir görüntünün oluştuğunu söyledi.

Kuraklığın etkilerinin fazlasıyla hissedildiğini anlatan Tanrıverdi, "Nehirdeki ördekler bile ortaya çıkan adalarda yaşamaya başladılar. Çok kötü bir görüntü var, inşallah düzelir diye bekliyorum. Ben emekli öğretmenim, her gün sabah gazetemi okurum, olta atarım. Öğleye kadar su kenarındayım." dedi.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri de hava sıcaklığının 29 derece olduğu kentte sıcaklıkların gelecek hafta 37 dereceye kadar çıkacağını belirtti.

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TUNCA NEHRİ'NDE SU SEVİYESİ YÜZDE 50 DÜŞTÜ, ÜRETİCİ ENDİŞELİ TUNCA NEHRİ'NDE SU SEVİYESİ YÜZDE 50 DÜŞTÜ, ÜRETİCİ ENDİŞELİ
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunca ve Meriç'te su seviyesi sıcaklık ve sulamaya bağlı düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunca ve Meriç'te su seviyesi sıcaklık ve sulamaya bağlı düştü - Son Dakika
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