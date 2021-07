Tunca'yı yosunlar kapladı, Meriç Nehri'nde adacıklar oluştu - Son Dakika

DOĞU Karadeniz'de aşırı yağışlar nedeniyle dereler taşarken, hava sıcaklığının günlerdir 35 derecinin üstünde seyrettiği Edirne'de nehir debileri düştü. Meriç Nehri'nin ortasında oluşan kum adacıkları, kuşlara ev sahipliği yaptı. Tunca Nehri'nde de suyun yüzeyini yosunlar ve çöpler kapladı.

Kentte, yağışlı geçen haziran ayının ardından temmuz ayında hava sıcaklıklarının artması nehir debilerini etkiledi. Doğu Karadeniz'de yoğun yağışla birlikte dereler taşarken, Edirne'de ise 35 derecenin üzerinde seyreden sıcak havada Tunca ve Meriç Nehri dip seviyelerini gördü. Geçen yıl aynı ayda 8 metreküp/saniye olan Tunca nehrinin akış hızı 6 metreküp/saniyeye, 70 metreküp/saniye olan Meriç Nehri'nin akış hızı ise 56 metreküp/saniyeye düştü.

'NEHİR, İLGİSİZLİKTEN BU HALE GELDİ'Her gün çok sayıda turistin akın ettiği bölgede, vatandaşlar ve işletme sahipleri, özellikle Tunca Nehri'nin bir an önce temizlenmesi gerektiğini ifade etti. Nehir kıyısında restoran işleten Selahattin Kaya , Tunca Nehri'nin hem yosun hem de çöplerle kaplandığını belirterek, "Burası Edirne'mizin güzide yerlerinden bir tanesi. Gerek yerli gerek yabancı turistlerin çok sık uğradıkları, fotoğraf çekildikleri bir yer. Maalesef yaz aylarında suların çekildiği dönemlerde, buraya gerekli ilgi ve alaka gösterilmediği için gördüğünüz manzara ortaya çıkıyor. Umuyoruz ki yetkililer buraya bir an önce bir el atar ve hiç olmazsa bir temizlik yapar. Bu hem Edirne'ye gelen turistler için hem de vatandaşlar için çok yararlı olacaktır" dedi.'ÇOK ŞİKAYET ALIYORUZ'Kirlilik konusunda müşterilerden de şikayet aldıklarını kaydeden Kaya, "Çok şikayet alıyoruz bu konuda. Özellikle bu şekilde bakımsız olduğu için sinek de çok oluşuyor. İnanılmaz derecede sinek baskını oluyor özellikle akşam saatlerinde. Herkes bize burada neden gerekli bakım çalışmaları yapılmadığını soruyor. Biz de elimizden geldiği kadar ilgililere duyurmaya çalışıyoruz. Umuyorum ki bundan sonra burası daha bakımlı olur" diye konuştu.'KİRLİLİK HAD SAFHADA ' Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinden Edirne'ye gezmek için gelen Nail Poyraz, nehirdeki yosun ve kirli görüntünün çok üzücü olduğunu belirtti. Poyraz, "Bence bir an önce bu görüntüye karşı bir önlem alınmalı. Kirlilik had safhada. İçler acısı bir durum bu. Mutlaka bir filtre sistemi kurulmalı ve temizlenmeli" ifadelerini kullandı.

Nail Poyraz"ın Tacikistan uyruklu eşi Mevlide Kamalova Poyraz ise Türkiye'nin cennet vatan olduğunu, fakat bu görüntülerin yakışmadığını belirterek, "Nehri görünce biraz şaşırdım. Kirli olması beni üzdü. Ben Tacikistan'dan geldim. Bizim ülkemizde nehirler çok temiz. Burada biraz kirli ve bakımsız. Bu görüntüyü hiç beklemiyordum. Umarım temizlik yapılır ve daha bakımlı olur. Türkiye cennet diyorlar ama böyle manzaralar gördüğüm zaman üzülüyorum" dedi.