Son Dakika Haberleri: 'Tuncay Erkan Yaşarken Analım' Küçükler Futbol Şenliği başlıyor
Son Dakika Spor 'Tuncay Erkan Yaşarken Analım' Küçükler Futbol Şenliği başlıyor - Son Dakika Spor

'Tuncay Erkan Yaşarken Analım' Küçükler Futbol Şenliği başlıyor

6 saat önce

Yunusemre Belediyespor Kulübü, Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla Manisa futbolunun değerli isimlerinden Tuncay Erkan onuruna 18-19 Kasım 2019 tarihinde 'Yaşarken Analım' Küçükler Futbol Şenliği düzenleyecek.

'Tuncay Erkan Yaşarken Analım' Küçükler Futbol Şenliği başlıyor, System.String[]

Yunusemre Belediyespor Kulübü, Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla Manisa futbolunun değerli isimlerinden Tuncay Erkan onuruna 18-19 Kasım 2019 tarihinde 'Yaşarken Analım' Küçükler Futbol Şenliği düzenleyecek.


Yunusemre Belediyespor, Manisa'da birçok futbolcu yetiştiren Muradiyespor Antrenörü Tuncay Erkan onuruna 'Yaşarken Analım' Küçükler Futbol Şenliği gerçekleştirecek. Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla Evrenos Emin Kaçar Spor Tesislerinde 18-19 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenecek. U11 takımları pazartesi, U10 takımları da salı günü mücadele edecek.


Turnuvanın U11 kategorisinde, "Göztepe, Manisa FK, Yunusemre Belediyespor, Murat Germen SK, Şehitler, Gümüşordu Akhisar Yıldırım, Bornova Avr, Salihlispor, Üçyol Gençlik, Yamaçgücü, Çamdibi Gücü, Selvilitepe, Turgutlu Egeli, Pınargücü Spor, Maltaspor." U10 kategorisinde ise şu takımlar mücadele edecek: " Altınordu, Göztepe, Manisa FK, Karşıyaka, Yunusemre Belediyespor, Murat Germen, Şehitler, Akhisar Yıldırım, Bornova Avr, Salihlispor, Üçyol Gençlik, Çamdibi Gücü, Selvilitepe, Turgutlu Egeli, Pınargücü, Maltaspor." - MANİSA

Yunusemre, Manisa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Senatör Lindsay Graham'la ilgili konuştu: Dersini aldı
Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya bıraktı! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı EURO 2020 için saldır Türkiye! Canlı anlatım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:49:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Tuncay Erkan Yaşarken Analım' Küçükler Futbol Şenliği başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]