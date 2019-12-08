Son Dakika Haberleri: Tuncay Mesçi vefat etti
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Tuncay Mesçi vefat etti

6 saat önce

Trabzonspor, Ankaragücü, Mersin İdman Yurdu ve Beşiktaş'te forma giyen eski milli futbolcu Tuncay Mesçi vefat etti.

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Trabzonspor, Ankaragücü, Mersin İdman Yurdu ve Beşiktaş'te forma giyen eski milli futbolcu Tuncay Mesçi vefat etti. Mesçi için profesyonel lig maçlarında saygı duruşunda bulunuluyor.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A ve Ümit Milli Futbol Takımı eski futbolcusu, Trabzonspor başta olmak üzere Ankaragücü, Mersin İdman Yurdu ve Beşiktaş kulüplerinde de forma giyen Tuncay Mesçi'nin vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.


Tuncay Mesçi'nin vefatı sebebiyle bugün ve yarın oynanacak profesyonel lig müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Tuncay Mesçi'ye Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor camiası ve futbol ailesine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - İSTANBUL

Mersin İdmanyurdu, Trabzonspor, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:47 Kaynak: İHA
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