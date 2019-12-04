Son Dakika Haberleri: Tuncay Özilhan: "Eğitim kalitesinin yükseltilmesinde bütçe çok önemli bir etken"
Son Dakika Güncel Tuncay Özilhan: 'Eğitim kalitesinin yükseltilmesinde bütçe çok önemli bir etken' - Son Dakika

Tuncay Özilhan: "Eğitim kalitesinin yükseltilmesinde bütçe çok önemli bir etken"

6 saat önce

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşması ANKARA - TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısında konuştu.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşması ANKARA - TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısında konuştu. (2)

Tuncay Özilhan: Eğitim kalitesinin yükseltilmesinde bütçe çok önemli bir etken

Tuncay Özilhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:40 Kaynak: AA
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