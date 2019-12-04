Son Dakika › Güncel › Tuncay Özilhan: 'Eğitim kalitesinin yükseltilmesinde bütçe çok önemli bir etken' - Son Dakika
Tuncay Özilhan: "Eğitim kalitesinin yükseltilmesinde bütçe çok önemli bir etken"
6 saat önce
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşması ANKARA - TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:40 Kaynak: AA
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşması ANKARA - TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısında konuştu. (2)
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı Son dakika: Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı