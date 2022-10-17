Tuncay Özkan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kader' Tepkisi: "Hepsi mi Kader, Hepsi mi Fıtrat"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Bartın'da 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ardından "Biz, kader planına inanmış insanlarız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, sosyal medya hesabında yayınladığı video ile tepki gösterdi. Videoda, Erdoğan'ın maden facialarının ardından yaptığı benzer açıklamalara yer veren Özkan, "Hapsi mi kader, hepsi mi fıtrat" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasının adından "Biz, kader planına inanmış insanlarız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki olarak bugün sosyal medya hesabında bir video yayınladı.

Tuncay Özkan'ın "Hapsi mi kader, hepsi mi fıtrat" mesajıyla yayınladığı videoda, Erdoğan'ın Amasra'da söylediği "Birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil. Biz, kader planına inanmış insanlarız" sözleri yer aldı. Videoda, Erdoğan'ın, 2010 yılında Zonguldak'taki Karadon maden ocağında yaşanan facianın ardından söylediği şu sözlerine yer verildi:

"Bu mesleğin kaderinde maalesef bu var. Bu mesleğe giren kardeşlerim de zaten girerken bu mesleğin içerisinde bu tür şeylerin olabileceğini bilerek giriyorlar."

Videoda, bir yurttaşın, "'Özel sektör' dedi özel oldu. Alsın Tayyip Erdoğan. 30 tane delikanlı aşağıda duruyor" dediği görüldü.

Videoda, "Tarih 13 Mayıs 2014, yok olan 301 can, ateş düşen yüzlerce ev; acı, korku ve çaresizlik" sözlerinin duyulduğu sırada, Türkiye ve dünya tarihini en büyük maden facialarından birisi olan Manisa Soma'da yaşananlara yer verildi. Videonun Manisa Soma faciası kısmında, maden girişinin üzerinde "Önce iş güvenliği" yazısının yer alması dikkat çekti.

Videoda, Erdoğan'ın Soma'da yaptığı şu açıklama da yer aldı:

"Bir defa bu tür kömür ocaklarında, madenlerde bu olanları lütfen buralarda hiç bu tür olaylar olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar olağan şeyler. Bakın, literatürde 'iş kazası' denilen bir olay var. Bu sadece madenlerde olur diye bir şey yok. Başka işlerde de olur. İş kazası. Bunun yapısında, bunun fıtratında bunlar var."

Videoda, Erdoğan'ın Amasra'da sarf ettiği "Ne bugünü ne yarını hiçbir zaman ne yapmayacaktık? Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım" sözler de yer aldı.

Videoda, Amasra'daki facianın ardından A Haber'in canlı yayında Çinli bir mühendis ile yapılan röportaja da yer verildi. Bu röportaj kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Videoda, AKP iktidarları döneminde yaşanan maden facialarına ilişkin, "2002-2022 yılları arasında en az bin 989 maden işçisi hayatını kaybetti" bilgisi paylaşıldı.

Videoda, bir madencinin cenazesinde, madencinin ablasının Erdoğan'a, "Kardeşim 10 gün önce, 15 gün önce, 'Burada gaz kaçağı var' demişti. 'Patlatacaklar bizi burada' demiş. Nasıl ihmal oldu? 10-15 gün önce söylemiş, kardeşimin içine doğmuş" sözleri de yer aldı. Video, "Hepsi mi kader" yazısıyla son bulduğu görüldü.