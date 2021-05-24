Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır - Son Dakika

Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır

24.05.2021 09:12

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması durumunda kesin olarak kazanacağını belirterek, "Her şeyin üzerine iddiaya girerim" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda farklı isimler gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de hiç kuşkusuz ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...

TUNCAY ÖZKAN'DAN İDDİALI ÇIKIŞ

Kılıçdaroğlu adaylıkla ilgili ucu açık söylemlerde bulunsa da CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan iddialı bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olması durumunda yüzde yüz kazanacağını ifade eden Özkan, "Her şeyin üzerine iddiaya girerim. Adaylığı ve cumhurbaşkanlığı ülkemizin kurtuluşu olur. İnşallah aday olmaya karar verir" şeklinde konuştu.

Tuncay Özkan'dan iddialı çıkış: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır

"KAÇMAK DOĞRU DEĞİLDİR"

Kılıçdaroğlu, adaylık söylentileriyle ilgili yaptığı son değerlendirmede "Cumhurbaşkanlığı onore bir makamdır. Hayır ben illa olmayacağım deyip kaçmak doğru değildir. İttifakın aktörleri de o yönetimin içinde yer alacak" dedi.

Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır

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Son Dakika Politika Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır - Son Dakika


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