Tuncay Özkan: "Erdoğan, Kendi İmzasıyla Kurucusunu Saray'a Danışman Yaptığı Sadat'la 'Alakam Yok' Dedi" - Son Dakika
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Tuncay Özkan: "Erdoğan, Kendi İmzasıyla Kurucusunu Saray'a Danışman Yaptığı Sadat'la 'Alakam Yok' Dedi"

18.05.2022 14:46
Tuncay Özkan: "Erdoğan, Kendi İmzasıyla Kurucusunu Saray'a Danışman Yaptığı Sadat'la 'Alakam Yok' Dedi"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın SADAT yöneticileriyle bir ilişkisinin olmadığı yönündeki açıklamalarına; “Sözlerini inkar etmesine alıştık da imzasını inkar etmesi ilk oluyor! Erdoğan, kendi imzasıyla kurucusunu Saray'a danışman yaptığı Sadat'la ‘alakam yok’ dedi. Yakında kimseyi kabul etmeyecek” karşılığını verdi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SADAT yöneticileriyle bir ilişkisinin olmadığı yönündeki açıklamalarına; "Sözlerini inkar etmesine alıştık da imzasını inkar etmesi ilk oluyor! Erdoğan, kendi imzasıyla kurucusunu Saray'a danışman yaptığı Sadat'la 'alakam yok' dedi. Yakında kimseyi kabul etmeyecek" karşılığını verdi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün SADAT yöneticilerine ilişkin yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Özkan, sosyal medya hesabında; 8 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de, Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan "Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu"na atanan isimlerin yer aldığı listeyi paylaştı. Özkan'ın paylaşımında yer alan atama listesinde, SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi isminin de yer aldığı görüldü. Özkan, söz konusu atama listesini şu notla paylaştı:

"Sözlerini inkar etmesine alıştık da imzasını inkar etmesi ilk oluyor! Erdoğan, kendi imzasıyla kurucusunu Saray'a danışman yaptığı Sadat'la 'alakam yok' dedi. (Görsel: 8 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete) Yakında kimseyi kabul etmeyecek."

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, TBMM'de partisinin grup toplantısında; şunları söyledi:

"SADAT'ın yöneticileri, kendileriyle yakından, uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu adeta bizim şu anda kullandığımız darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor."

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Tuncay Özkan, Saray, SADAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuncay Özkan: 'Erdoğan, Kendi İmzasıyla Kurucusunu Saray'a Danışman Yaptığı Sadat'la 'Alakam Yok' Dedi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuncay Özkan: "Erdoğan, Kendi İmzasıyla Kurucusunu Saray'a Danışman Yaptığı Sadat'la 'Alakam Yok' Dedi" - Son Dakika
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