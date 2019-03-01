Son Dakika Haberleri: Tuncay Özkan: "Evimize Ekmek Götürmek İstiyoruz"

Tuncay Özkan: "Evimize Ekmek Götürmek İstiyoruz"

33 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Evimize ekmek götürmek için bugünki bu yokluğu, yoksulluğu aşmak için omuz omuza birlikte mücadele etmek istiyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Evimize ekmek götürmek için bugünki bu yokluğu, yoksulluğu aşmak için omuz omuza birlikte mücadele etmek istiyoruz." dedi.

Özkan, Millet İttifakı tarafından Türkoğlu ilçesi Millet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Meydanların doldurulmasının bir tek anlamı olduğunu belirten Tuncay Özkan, "Hayatın amacı gibi daha çok mutluluk, huzur ve refah istiyoruz. Çocuklarımız kreşe gitsin istiyoruz. Futbolcularımız çim sahalarda antrenman yapsın, statlarda oynasın, biz de gidip onları izleyelim istiyoruz. Ama en önemlisi evimize ekmek götürmek istiyoruz. Evimize ekmek götürmek için bugünki bu yokluğu, yoksulluğu aşmak için omuz omuza birlikte mücadele etmek istiyoruz. Bu mücadelenin en önemli halkası, birlik ve beraberliktir." diye konuştu.

Özkan, Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının önce iş ve AŞ derdini güdeceklerini, işsizliğe, kapanan fabrikalara çare üreteceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sonra daha temiz bir çevreyi sağlayacaklar. Kahramanmaraş'ı büyütüp, Türkiye ekonomisine tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi büyük katkı sunmasını sağlayacaklar. Bunun için onları iktidara getirmek gerekiyor. Onlar iktidara gelmeli ki onlar koltuklara oturmalı ki sizin gönlünüzden geçene karşılık versinler. Siz onları koltuklara oturtmazsanız, onlara oy vermezseniz, bu karanlık ve kötü düzen devam ederse istekler olmaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:18 Kaynak: AA

Huzur, Türkoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Tuncay Özkan, Güncel
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