Tuncay Özkan'ın Tezgahtaki Pos Cihazını Sorduğu Simitçi: "Artık, İnsanlar Nakit Gücü Azaldığı İçin Kredi Kartıyla Alışveriş Yapıyor"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, belirli aralıklarla tezgahına gidip sohbet ettiği İzmirli simitçi Baran Akçakale'ye ile vatandaşın durumunu konuştu. Özkan'ın tezgahtaki pos cihazını sorduğu simitçi Akçakale, "Artık insanların nakit gücü azaldığı için kredi kartıyla alışveriş yapıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Alsancak'ta sokağın ekonomisini yansıtmak için belirli aralıklarla tezgahına gidip sohbet ettiği simitçi Baran Akçakale'ye, fiyatları ve yeni zam gelip gelmediğini, vatandaşların alım gücünü sordu.

Özkan, bu görüşmeyi "AKP'nin Türkiye'yi getirdiği durum: Vatandaş darda. Kredi kartıyla simit satışı dönemi başladı" notuyla Twitter hesabından da paylaştı. Özkan'ın Akçakale ile arasındaki diyaloglar şöyle:

"Tuncay Özkan: Simidi kaç paradan satıyorsun?

Akçakale: Simit 4 lira oldu.

Tuncay Özkan: Gül böreği kaç lira?

Akçakale: Gül Böreği 12,5 lira, boyozlar 4 lira,

Tuncay Özkan: İzmir bombaları ne kadar?

Akçakale: 7,5 lira, sade poğaçalar 4 lira, zeytin falan olduğu zaman 5 lira

Tuncay Özkan: Sandviçler ne kadar?

Akçakale: Kumrular 7,5 lira, poğacalar 6 lira oldu. Peynir 4 TL oldu, yumurta 4 lira oldu.

Tuncay Özkan: Tezgahta pos cihazı görüyorum o ne için?

Akçakale: Artık insanların nakit gücü azaldığı için kredi kartıyla alışveriş yapıyorlar.

Tuncay Özkan: Nasıl talep iyi mi?

Akçakale: Talep iyi. Vatandaş 'bunu almakla iyi yaptınız' dedi.

Tuncay Özkan: Simidi pos cihazı ile mi satıyorsun kredi kartı ile satışa mı başladınız?

Akçakale: Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Artık bu şekilde devir değişti.

Tuncay Özkan: Ekonominin bu noktaya gelmesinde en önemli şey bizim tercihlerimiz. Biz tercihlerimizi doğru kullanacağız. İktidara CHP'yi getireceğiz. CHP iktidarında söz veriyoruz yoksulluğa son vereceğiz."