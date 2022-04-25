Tuncay Özkan: "Kumpas Çöktü Ampul Patladı" - Son Dakika
Üye Girişi

Tuncay Özkan: "Kumpas Çöktü Ampul Patladı"

25.04.2022 03:29

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, “Kumpas çöktü ampul patladı” notuyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektriğinin kesilmediğini öne sürmesi ile ilgili çelişkileri anlatan bir video yayınladı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, "Kumpas çöktü ampul patladı" notuyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmediğini öne sürmesi ile ilgili çelişkileri anlatan bir video yayınladı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Kumpas çöktü ampul patladı" notuyla bir video yayınladı. Özkan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Enerji Bakanı Dönmez'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmediğini iddia etmesi ve 27 dakika sonra bu kez Keçiören'de ziyaret edilen evle ilgili iddiayı başka bir tweetle gündeme getirmesine dikkat çekildi.

Videoda; Fatih Dönmez'in saat 21.20'de sosyal medya hesabından paylaştığı Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmediğini öne sürdüğü mesajı, Kılıçdaroğlu'nun 21 Nisan'da saat 11. 21'de evinin elektriğinin kesilme anı, elektrik kesme tutanağı görüntüsü, mühürlü sayaç ve evinde elektriği kesik olduğu için Kılıçdaroğlu'nun önceki gece ziyaret ettiği Güllü Demir'in bu akşam yaptığı açıklama yer aldı.

Tuncay Özkan: Kumpas Çöktü Ampul Patladı
Tuncay Özkan: Kumpas Çöktü Ampul Patladı
Tuncay Özkan: Kumpas Çöktü Ampul Patladı
Tuncay Özkan: Kumpas Çöktü Ampul Patladı

YORUMLAR
500
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilginç iddia: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilginç iddia: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış CHP'li Özkan'dan Bakan Dönmez'e Tutanaklı Yanıt: 'İşte Elektrik Kesme Tutanağı, Hemen İstifa Et' CHP'li Özkan'dan Bakan Dönmez'e Tutanaklı Yanıt: 'İşte Elektrik Kesme Tutanağı, Hemen İstifa Et'

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Dönmez, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Tuncay Özkan: 'Kumpas Çöktü Ampul Patladı' - Son Dakika


Son Dakika
00:46 Adana Demirspor-Trabzonspor karşılaşmasının hakeminden tartışmalı penaltı hakkında gündem olan itiraf
00:23 İçişleri Bakanı Soylu, Van-İran sınır hattına örülecek 295 kilometrelik duvarın 2023'te bitirileceğini açıkladı
00:21 Macron'dan, Eyfel Kulesi önünde zafer konuşması: Birçok yurttaşım beni desteklemek için değil, aşırı sağı engellemek için bana oy verdi
00:00 Seda Sayan, 7. kez evlendi! İşte nikahtan paylaşılan ilk fotoğraf
23:52 Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Altay'ı 1-0 yendiği maç hakkında konuştu: Kesinlikle bu hafta anlaşmanız lazım
23:49 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Dönmez'in "Gittiği evde elektrik var" sözlerine karşılık ev sahibinin videosunu paylaştı: Elektriğim dün geldi
23:16 Arıza yapan tırını tamir etmek istemişti! Ukraynalı şoför sıkışarak can verdi
23:15 Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki toplayan Fenerbahçe çağrısı: Sosyal medya paylaşımlarınız üzüyor
23:05 Antalya'nın 6 maçlık galibiyet serisine Kayserispor son verdi!
22:37 Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla galibiyeti aldı! Altay'ın ise umutları tükendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 03:37:57. #1.13#
SON DAKİKA: Tuncay Özkan: "Kumpas Çöktü Ampul Patladı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement