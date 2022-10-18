Tuncay Özkan: Sansür Yasası İktidarın Sonunu Getirecek - Son Dakika
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Tuncay Özkan: Sansür Yasası İktidarın Sonunu Getirecek

18.10.2022 10:31
Tuncay Özkan: Sansür Yasası İktidarın Sonunu Getirecek

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, “Sansür yasasını Erdoğan onayladı. Resmi Gazete’de yayınlandı. Hemen Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz. Bu zalim ve Anayasa’mıza aykırı yasanın uygulanmasından zarar görecek her masum yurttaşımızla, gazeteciyle hukuki olarak dayanışacağız. Sansür yasası, iktidarın sonunu getirecek” dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, "Sansür yasasını Erdoğan onayladı. Resmi Gazete'de yayınlandı. Hemen Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Bu zalim ve Anayasa'mıza aykırı yasanın uygulanmasından zarar görecek her masum yurttaşımızla, gazeteciyle hukuki olarak dayanışacağız. Sansür yasası, iktidarın sonunu getirecek" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, kamuoyunda 'sansür yasası' olarak bilinen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Özkan, şunları kaydetti:

"Sansür yasasını Erdoğan onayladı. Resmi Gazete' de yayınlandı. Hemen Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Bu zalim ve Anayasa'mıza aykırı yasanın uygulanmasından zarar görecek her masum yurttaşımızla, gazeteciyle hukuki olarak dayanışacağız. Sansür yasası, iktidarın sonunu getirecek."

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Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Tuncay Özkan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuncay Özkan: Sansür Yasası İktidarın Sonunu Getirecek - Son Dakika

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