Tuncay Özkan, Sansür Yasası Teklifinin 29. Maddesinin Kabul Edilmesini Gösteren Fotoğrafı Paylaştı: "Sansür, Hapis ve Baskı İçin Kalkan Eller! - Son Dakika
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Tuncay Özkan, Sansür Yasası Teklifinin 29. Maddesinin Kabul Edilmesini Gösteren Fotoğrafı Paylaştı: "Sansür, Hapis ve Baskı İçin Kalkan Eller!

13.10.2022 18:48
Tuncay Özkan, Sansür Yasası Teklifinin 29. Maddesinin Kabul Edilmesini Gösteren Fotoğrafı Paylaştı: "Sansür, Hapis ve Baskı İçin Kalkan Eller!

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, “Sansür Yasası” teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurul salonunda; bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını öngören, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu düzenleyen 29. maddesinin kabul edildiği anın fotoğrafını paylaştı. Özkan, sosyal medya hesabında; “Sansür, hapis ve baskı için kalkan eller! Tarih bunu yazdı” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, "Sansür Yasası" teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurul salonunda; bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını öngören, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu düzenleyen 29. maddesinin kabul edildiği anın fotoğrafını paylaştı. Özkan, sosyal medya hesabında; "Sansür, hapis ve baskı için kalkan eller! Tarih bunu yazdı" açıklamasını yaptı.

Kamuoyunda "Sansür Yasası" olarak bilinen, internet medyası ve sosyal medya ile ilgili yeni yaptırımlar öngören kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri bugün devam ediyor. Teklifin; bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngören, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" düzenleyen 29. maddesi, AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi.

"TARİH BUNU YAZDI"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabında; TBMM Genel Kurul salonunda 29. maddenin kabul edildiği anın fotoğrafını paylaştı. Özkan, paylaşımında; "Sansür, hapis ve baskı için kalkan eller! Tarih bunu yazdı" açıklamasını yaptı.

"ANLATAMADIK"

Özkan, maddenin kabul edilmesinin ardından birleşime verilen arada; basın locasına dönerek ellerini iki yana açtı ve şunları söyledi:

"Türk Ceza Kanunu'nun 13 maddesi bir araya getiriliyor. 217-a diye bir yeni metin oluşturuluyor. Bu metinde tutuklu yargılama esas olarak, biz tutuksuz yargılansın istiyoruz. Herkes yargılanabilir, tutuksuz yargılansın. Gazeteciler, bu işle ilgilenenler ve vatandaşlar, bundan muaf olsun istiyoruz. Ama anlatamadık arkadaşlar. Yaklaşık 1,5 aydır, sizlerle de örgütlerle de görüştük ama diyalog kapılarını açık tutarak anlatmaya çalıştık. Ama anlatamadık. Elimizden bu kadar geliyor. Bundan sonrası sizde."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuncay Özkan, Sansür Yasası Teklifinin 29. Maddesinin Kabul Edilmesini Gösteren Fotoğrafı Paylaştı: 'Sansür, Hapis ve Baskı İçin Kalkan Eller! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuncay Özkan, Sansür Yasası Teklifinin 29. Maddesinin Kabul Edilmesini Gösteren Fotoğrafı Paylaştı: "Sansür, Hapis ve Baskı İçin Kalkan Eller! - Son Dakika
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