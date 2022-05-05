Tuncay Özkan: "Tüik'in Makyajlı Rakamlarını Bırak Sokağa Bak. Geçen Ay 3 TL Olan Simit, 3,5 TL Oldu. - Son Dakika

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, belirli aralıklarla tezgahına gidip sohbet ettiği İzmirli simitçi Rojhat Akçakale'yle sokağın ekonomisini konuştu. Özkan, simitçiyle sohbetine ilişkin videoyu, "TÜİK'in makyajlı rakamlarını bırak sokağa bak. Geçen ay 3 TL olan simit, 3,5 TL oldu. 4 TL olan poğaça 4,5 TL oldu. 1 dilim peynir 3,5 TL. 1 bardak çay ise 4,5 TL'ye satılıyor" notuyla paylaştı. Akçakale ise röportajda, "Şuraya bir kredi kartı koysak bir gevreği kredi kartı ile geçecekler artık. Çünkü millette alım gücü olmuyor artık" dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Alsancak'ta sokağın ekonomisini yansıtmak için belirli aralıklarla tezgahına gidip sohbet ettiği simitçi Rojhat Akçakale'ye, fiyatları ve yeni zam gelip gelmediğini sordu.

Akçakale; domatesli kaşarlı poğaçanın 4-4,5 liradan 5 liraya, Karaköy poğaçalarının 3,5 liradan 4 liraya çıktığını, kanepelerin tanesinin 9 lira olduğunu, gül böreğinin 10 liradan 12,5 liraya çıktığını söyledi. Çikolatalı poğaçaların fiyatının 7,5 liradan 10 liraya yükseldiğini, İzmir bombasının ise 7,5 lira, bir dilim küçük peynirin tanesinin ise 3,5 lira olduğunu söyledi.

Özkan ile Akçakale arasında şu diyaloglar yaşandı:

"ŞURAYA BİR KREDİ KARTI KOYSAK BİR GEVREĞİ KREDİ KARTI İLE GEÇECEKLER ARTIK"

"Özkan: Biliyorsunuz Rojhat ile sokağın ekonomisi programı yapıyoruz. Rojhat, İzmir'in en işlek caddesi olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin başında bu simit büfesini işletiyor ve biz her ay Rojhat'a geçmişteki fiyatlar nedir, bugün ki fiyatlar ne, vatandaşlar nasıl davranıyor onu soruyoruz. Şimdi simit geçen ay kaç liraydı, bu ay ne kadar?

Akçakale: Geçen ay 3 liraydı; bu ay 3,5 lira. Biz artık fiyatlardan utanıyoruz artık ama yapacak bir şey yok, ürünler zamlandı. Domatesli kaşarlı poğaça 4-4,5 lira arasındaydı 5 lira oldu. Karaköy poğaçalar 3,5 liraydı; 4 lira oldu. Kanepelerin tanesi 9 lira oldu. Kumru fiyatı ilk defa değişmedi 7,5 lirada kaldı ama biz ona büyük zam bekliyorduk. Gül böreği 10 liraydı geçen röportaj yaptığımızda şimdi 12,5 lira oldu. Çikolatalı, tahinli poğaçalar 7,5 liraydı; zam geldi 2,5 lira üstüne bindi. İzmir bombasının 7,5 liradan satış var. Bir dilim küçük peynirin tanesi 3,5 lira. Simit ile aynı fiyatı.

Şuraya bir kredi kartı koysak bir gevreği kredi kartı ile geçecekler artık. Çünkü millette alım gücü olmuyor artık. Milletin alım gücü yok, zorluk çekiyor.

"MİLLET YOLDA YÜRÜRKEN BİLE YÜZLERİNDE BİR GÜLÜMSEME YOK"

Özkan: Satış nasıl?

Akçakale: Satışlar baya düştü. Şimdi insanlar günlük ihtiyacını karşılasa da domatesin kilosu 20 lira.

Özkan: Şimdi Ramazan'da satış düşmüşken bir de zam mı geldi üstüne?

Akçakale: Ramazan'ın başında geldi. Esnaf olduğumuz için biber alıyoruz, domates alıyoruz; kilosu 50 lira. Domates alıyoruz; kilosu 20-25 lira arasında değişiyor. Millet haklı, esnafı da bazen anlayış ile karşılamaları lazım. Millet artık alamayacak duruma geldi. Sadece sabah kahvaltısında alsan neredeyse aylık maaşına denk gelecek.

Özkan: Ne diyor yurttaşlar? Alışveriş sırasında sana, isyan eden var mı?

Akçakale: İsyan eden var. İnşallah geçecek bu günlerde. Şu sokaktaki enflasyonu bir durdursunlar artık.

Özkan: Umutsuzluk yok, biz geleceğiz ekonomiyi yeni baştan mutlulukla, sevinçle, yaşanabilir refah içerisinde mutlu bir ülke haline getireceğiz Türkiye'yi. Bunlar kötü yönetimden oluyor. Yönetim Türkiye'de tekrar düzeldiğinde her şey düzelecek.

Akçakale: Millet yolda yürürken bile yüzlerinde bir gülümseme yok, eskisi gibi milletin tadı tuzu yok. Her şey iki-üç senede olan bir şey. Milletin artık bu ülkeden sıkılmış artık. Türkiye'de o kadar güzel yerlerimiz var ki, yaşanabilecek yerler… Ama millet soğudu artık. Dışarıya kaçmaya çalışıyor ama dışarı da çıkamıyorlar.

Özkan: Her şeyi düzelteceğiz Rojhat. Önümüzdeki ay görüşürüz."

Özkan, simitçi ile sohbetinin ardından şunları söyledi:

"Rojhat ile sokağın ekonomisini yaptık. Her şey ateş pahası ama bu günler geçecek, umutsuzluk yok. Biz umudun adıyız. Her şeyi düzelteceğiz. Alım gücünü yeniden çok üst düzeylere getireceğiz. Herkes mutlulukla, umutla, refah içinde Türkiye'yi yaşamaktan gurur, mutluluk duyarak hayatına devam edecek."

Özkan, simitçi Akçakale ile sohbetine ilişkin videoyu, sosyal medya hesabında şu notla paylaştı:

"TÜİK'in makyajlı rakamlarını bırak sokağa bak. Geçen ay 3 TL olan simit, 3,5 TL oldu. 4 TL olan poğaça 4,5 TL oldu. 1 dilim peynir 3,5 TL. 1 bardak çay ise 4,5 TL'ye satılıyor."