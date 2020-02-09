Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası olay sözler! - Son Dakika
Son Dakika Spor Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası olay sözler! - Son Dakika Spor

Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası olay sözler!

16 dakika önce

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında Tuncay Şanlı'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası olay sözler!, System.String[]

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında Tuncay Şanlı'dan çarpıcı açıklamalar geldi.


"LİGDEN ÇEKİLELİM"


FB TV'de maçı yorumlayan Tuncay Şanlı, hakem hatalarının yapıldığı öne sürerek "Fenerbahçe'den bu kadar korkuyorsanız 'Sizi şampiyon yapmayacağız.' deyin açık açık. Biz de ligden çekilelim" şeklinde konuştu.


Tuncay Şanlı, Fenerbahçe, TV, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:12 
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