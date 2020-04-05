Tuncay Şanlı'dan sürpriz açıklama - Son Dakika
Son Dakika Spor Tuncay Şanlı'dan sürpriz açıklama - Son Dakika Spor

Tuncay Şanlı'dan sürpriz açıklama

47 dakika önce

Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında yer alan Tuncay Şanlı, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Tuncay Şanlı'dan sürpriz açıklama, System.String[]

Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında yer alan Tuncay Şanlı, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Eski milli futbolcu, sarı lacivertli takımın kendisini çağırdığında her zaman göreve hazır olduğunu söyledi.


İşte Tuncay Şanlı'nın açıklamaları:


"FATİH HOCA İÇİN HAZIRLIK MAÇI"


Sanırım 3-4 gün önce tekrarını vermiştiniz EURO 2008'deki İsviçre maçının. Ben yanılmıyorsam 60. dakikalarda açtım. Semih oyuna giriyordu. Semih golü atınca Fatih hocanın sevincini gördüm ve hemen Fatih hocaya yazdım. Başka duygular hissediyorsunuz. Arda'yı aradım, Hamit'i aradım. Aklıma gelen oyuncuları hemen aramaya çalıştım. Orada yaşananlar farklı bir duyguydu. Fatih hocaya, Abdurrahim Albayrak'a, basketbol takımımıza herkese geçmiş olsun. Rüştü Reçber'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Orada bize liderlik yaptı, ağabeylik yaptı. Ona ve herkese acil şifalar diyorum.


Fatih hocaya mesaj attım, 'Biz ne maçları atlattık bu sizin için hazırlık maçıdır hocam' dedim. Farklı duygulardı, güzel zamanlar geçirdik hep beraber. Umarım o günleri tekrar hep beraber yaşacağız.


Biz beraber olduğumuz zaman, birlik olduğumuz zaman her şeyin üstesinden geliriz. Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarına otelimizi açacağımızı söyledik. Başhekimimiz liste yolluyor, sağlık çalışanlarımız da o listeye göre gelip konaklıyor. Şu an sağlık çalışanlarımız için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.


Manchester deplasmanında 6*2'lik bir skor vardı. Tabii ki Manchester'a karşı oynuyorsunuz. Bizim takımımızda çok kaliteli bir takımdı. Birbirimizi çok iyi tamamlıyorduk. Ben de pozisyonlar içerisinde yer aldım. Kariyerimde çok önemli bir yere sahip o maç.


"AZİZ BAŞKANIM BANA KIRGIN AMA..."


Aziz başkanımza selamlarımı iletiyorum. Onunla olan bağım farklıdır. Biraz kırgın olsa da onun bendeki yeri farklıdır. Tabii ki kalabilirdim ama Premier Lig'de de oynamak istiyordum. Dışarı çıkıp taraftarların bana 'neden gittin' demesi bile bir gurur verici. Ben oraya giderek ülkeme hizmet ettim. Ama Fenerbahçe benim için çok önemli bir yere sahip. 100. yılın kadrosunda bulunup Fenerbahçe'ye hizmet etmek benim için gurur verici...


Avrupa Şampiyonası'nı unutmak kolay değil. Hiçbir zaman son saniyeye kadar inancımızı kaybetmememiz. Avrupa'nın bizi konuşması. O kadar çok anımız var ki... Şu anki dünyada bu kadar zor süreçten geçerken eskileri yad etmemiz aslında bir şeylerin değerini bilme açısından daha önemli geliyor bana. Çünkü biz komşumuzu unutmuştuk, saygımızı sevgimizi unutmuştuk. Umarım başımıza bir şey gelmeden bunların değerini daha iyi biliriz.


"O GECE UYUYAMADIM"


Bizim için yeni sezona hazırlanma sürecine kadar Denizli maçının etkisi geçmedi. Uyumadım da zaten o maç sonrasında... Tabii ki taraftarların da tepkisi vardı haklı olarak. Ama bizim yaşadıklarımız. Çünkü oraya kadar herkes mücadele ediyor. Parantez içerisinde orada başka şeyler olmuş olabilir. Ama bizim açımızdan farklı duygular yaşandı 'acaba tekrar oynanacak mı' gibi düşünüyorsunuz. Çok güzel bir ekip vardı ben de kendimi çok şanslı hissediyorum açıkçası. Premier Lig'e gitmek kolay bir süreç değildi. İlk gittiğimde sabahki antrenmanı senin için bir saat uzattım dedi, sen dinlen diye. Dediğim gibi dünyanın en iyi ligi. Bir de bu işin eğlence kısmı olduğunu orada görmüş oldum. Onlar olaya biraz daha eğlence olarak bakıyorlar. Bütçeler çok farklı.


"STOKE CİTY'NİN BAŞKANINI TANIMADIM"


Stoke City'deyken bizi christmas partisine götürdüler. Yaşlıca biri geldi eşiyle beraber, merhabalaştık. Gitti. Robert Huth'a 'bu kim' dedim, 'kulüp başkanı' dedi. Kulüp başkanını görmedim, bilmiyorum, tanımıyorum. Sadece bir yönetici gördüm, hocayı gördüm. Teknik direktör zaten orada menajer olduğu için bütün işleri o yapıyor. Ben başkanı görmedim, cidden de tanımadım.


Herkesin kültürü çok farklıdır. Bizim kültürümüz de çok farklı. Aziz başkan bizi kulübe çağırdığında bir şekilde anlaşıyorduk. Ama Premier Lig çok başka. Maçtan önce maç sonunu düşünebilir misiniz? Bizde basın ne diyecek, yönetici ne diyecek. Maçı kaybedersen ne olacağını düşünüyorsunuz maçtan önce. Orada maçtan sonra hangi restorana gideceğiz onun planı yapılıyor. Bunun bir eğlence olduğunu biliyorlar. Tabii ki hedefiniz var ama orada özel hayatınıza kimse karışmıyor.


"ÇAĞLAR'A KARŞI OYNAMAK İSTEMEM"


Fenerbahçe'de Ömer Faruk'un o çizgiyi ne zaman geçeceğini ben çok dikkatle takip ediyorum. Leicester City'de Çağlar'ı izlerken, yani ona karşı oynamak istemem açıkçası. O kadar soğukkanlı, o kadar kendini geliştirdi ki ayrı bir keyif veriyor. Cengiz'i izlemek ayrı bir keyif veriyor. Hakan Çalhanoğlu'nu milli takımda eleştirirken biraz daha futbolcu gözüyle bakmak gerekiyor. Enes Ünal'ın gelişimini izlemek bana büyük keyif veriyor. Umarım bu mali süreçte altyapıya daha değer veririz. Biz altyapıya değer verirsek futbolumuz daha da gelişecektir.


A Lisans aldım, Pro lisansı bekliyorum. Ülke anlamında biz kendi değerlerimize güvenirsek hem milli takımda hem de kulüp bazında. O kadar çok donanımlı arkadaşlarımız var ki... Erol hocanın durumunu biliyoruz, Tamer hocanın biliyoruz. Onların futbolu anlatmaları bizlere bir şey öğretmesi bizi daha mutlu ediyor. Umarım bundan sonraki dönemde daha çok güvenirler. Bizler de sahada olmak istiyoruz.


FENERBAHÇE MESAJI


Kariyer planımda Fenerbahçe olmaz mı! Bizim whatsapp grubumuz var sürekli konuşuyoruz. Hali hazırda bu süreci yaşamadan önce kendi kulübümüzün kanalında yorumculuk yapıyorum. Hafta sonları maçları izliyorum. İzlemek kolay değil, taraftar olarak olaya girdiğinizde çok kolay değil. Bundan sonraki planlarımda tabii ki Fenerbahçe var. Fenerbahçe çağırdığında ben ve benim gibi emek vermiş arkadaşlarım her zaman hazırlar. Sadece bir koltuk sevdasından bahsetmeyi sevmem ben. Biz kulübümüz için bize düşen görev neyse biz her zaman hazırız. Yeri ne olur, pozisyonu ne olur, konumu ne olur. Buna hiçbir zaman bakmayız biz. Fenerbahçe kültüründe oraya hizmet etmek varsa sonuna kadar hazırız biz.(Fanatik)

Tuncay Şanlı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 08:23 

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