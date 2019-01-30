Tuncay Uzunal: "Şampiyonluğu Konuşmak İçin Erken"

- (Özel haber) Tuncay Uzunal: "Şampiyonluğu konuşmak için erken"İSTANBUL - Trabzonspor'da Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal, ligdeki şampiyonluk yarışı ile ilgili yaptığı açıklamada, "O sene bu sene demek yanlış olur.

- (Özel haber) Tuncay Uzunal: "Şampiyonluğu konuşmak için erken"



İSTANBUL - Trabzonspor'da Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal, ligdeki şampiyonluk yarışı ile ilgili yaptığı açıklamada, "O sene bu sene demek yanlış olur. Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz ama bunu konuşmak için erken" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Turu'nda Ümraniyespor ile eşleşen Trabzonspor'da Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal, İhlas Haber Ajansı'na kurayı ve takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Sivas'ta yapılacak finalde kupayı kazanan taraf olmak istediklerini söyleyen Uzunal, " Çeyrek finaldeyiz. Hedeflerimiz arasında olan kupada yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran taraf olmak istiyoruz. Ümraniye güçlü bir takım. Bundan önceki turlarda başarısını ortaya koydu. İstanbul'da oynamamız bizim için bir avantaj. İstanbul bizim için deplasman olarak saymayacağımız şehirlerden biri. İnşallah taraftarımızla turu geçeceğiz" şeklinde konuştu.

"Gençlerimize güveniyoruz"

Süper Lig'de şampiyonluk adına konuşmanın erken olduğunu belirten Uzunal, "Takımda önemli sakatlıklar var. Hatta sakat sakat oynayan isimler var. O sene bu sene demek yanlış olur. Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz ama bunu konuşmak için erken. Trabzonspor başarılara hep altyapısı ve öz evlatlarıyla ulaştı. Biz de yönetim olarak buna önem gösterdik. Gençlere güveniyoruz. İnşallah onları özverisiyle başarılara imza atacağımızı düşünüyorum" dedi.

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