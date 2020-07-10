Tunçbilek beldesinde hava kalitesi ölçümü yapılıyor - Son Dakika

Tunçbilek beldesinde hava kalitesi ölçümü yapılıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yeniden üretime başlayan Tunçbilek Termik Santrali'nin bulunduğu Tunçbilek beldesinde, hava kalitesini izlemeye yönelik olarak kurulan seyyar hava kalitesi ölçüm aracının ölçüm yapmaya başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yeniden üretime başlayan Tunçbilek Termik Santrali'nin bulunduğu Tunçbilek beldesinde, hava kalitesini izlemeye yönelik olarak kurulan seyyar hava kalitesi ölçüm aracının ölçüm yapmaya başladığı bildirildi.

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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kütahya'da faaliyet gösteren Seyitömer Termik Santrali ile Tunçbilek Termik Santrali'nin Geçici Faaliyet Belgesi bulunmadığından 1 Ocak 2020'de faaliyetinin durdurulduğu, gerekli bakım ve revizyonların tamamlanmasının ardından 4 Haziran 2020 tarihinde Geçici Faaliyet Belgesi düzenlenerek yeniden üretime başlandığı belirtildi.


Santrallerin üretim izni verilen bacalarında bulunan Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) ile emisyon değerlerinin 7 gün 24 saat izlendiğine vurgu yapılan açıklamada, "Ayrıca santraller İl Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından yerinde de denetlenmektedir. Bu kapsamda, Tunçbilek beldesinde hava kalitesini izlemeye yönelik olarak bakanlığımız seyyar hava kalitesi ölçüm aracı 7 Temmuz 2020 de kurulmuş ve ölçüm yapılmaya başlamıştır. Ölçüm aracının yeri beldenin hakim rüzgar yönü dikkate alınarak belirlenmiş olup farklı noktalarında da ölçümler yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Tunçbilek, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 22:57 Kaynak: İHA

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