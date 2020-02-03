Tunçbilek'te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kütahya ili Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren Ömerler Yeraltı Kömür Ocağı'nda ve Çelikler Termik Santrali'nde hırsızlık şüphelisi bir kişi yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, saat 23.30 sıralarında Tunçbilek beldesinde jandarma sorumluluk alanında hırsızlık olduğu ihbarı ile olay yerine giden ekipler, A.A.'nın aracı ile kaçmaya çalıştığını fark etmesi ile suçüstü yakaladı.



Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden Araçta yapılan arama neticesinde Ömerler Yeraltı Kömür Ocağı'ndan 160 kılo kömür ve Çelikler Termik Santrali'nden alındığı tespit edilen 4 parça hilti aparatı ele geçirildi.



Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahsın ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.



Ele geçirilen 160 kılo kömür ve hilti aparatlarına el konularak konu ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA