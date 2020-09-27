Tuncel Kurtiz vefatının 7'nci yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

Oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Tuncel Kurtiz'in vefatının 7'nci yılı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Edremit Belediyesince, Kazdağları eteklerinde yer alan kırsal Çamlıbel Mahallesi'ndeki anma töreninde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alındı.

Kurtiz'in yakınları, dostları ve hayranlarının katıldığı etkinlikte, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, sanatçı anısına bir şiir seslendirildi.

Diğer Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuncel Kurtiz'i mütevazı bir törenle andıklarını söyledi.

Kurtiz'in de çok mütevazı bir kişiliğinin olduğunu belirten Çelebi, şöyle konuştu:

"Sanatçıyı bazılarımız sadece dizilerde tanıdık ama dizilerden çok daha fazlası vardı. Hatta öncesi vardı, biz ondan öncesini tanıyorduk. Herkesin derdine bir şekilde katkı vermiş ya da omuz vermiş birisiydi Tuncel Kurtiz. Bu anlamıyla kendisini tanıdığımızdan beri hep böyle takdirle, saygıyla karşılıyorduk. Öldükten sonra da aynı saygıyla sevgimiz çoğalarak devam ediyor."