TUNCELİ 226'ncı günde de Gülistan'dan iz yok - Son Dakika

TUNCELİ 226'ncı günde de Gülistan'dan iz yok

226'ncı günde de Gülistan'dan iz yokTUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için başlatılan arama çalışmaları 226'ncı günde de sürdü.

226'ncı günde de Gülistan'dan iz yok

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için başlatılan arama çalışmaları 226'ncı günde de sürdü. Doku'nun ablası Aygül Doku, Biz artık kızımızın ölmüşse ölüsünü, yaşıyorsa dirisini istiyoruz dedi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, su altı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, su yüzeyinde ve kıyıda çalışmalar sürdürüldü. Ailenin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nca Gülistan'ın son görüldüğü bölgede, Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun tahliyesine karar verildi. Ara verilen su altı arama çalışmalarına, 6 Ağustos günü tekrar başlandı.

ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ BİR TALİMATA KADAR DEVAM EDECEK

Gülistan Doku'nun bulunması için başlatılan arama çalışmaları 226'ıncı gününde 13 ekip su yüzeyi ve su altında arama çalışmalarını sürdürdü. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Su Altı Arama Kurtarma (SAK) Timi, 2 su altı robot kamerasıyla (ROV) Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 4 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 4 su altı arama kurtarma ekibi ile 5 farklı ilden gelen AFAD ekiplerinden oluşan toplam 55 kişilik ekip, su altında ve su yüzeyinde arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bugün yapılan aramalarda da Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanmadı. Arama çalışmalarının İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek ikinci bir talimata kadar devam edeceği belirtildi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, arama çalışmalarının yürütüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü'ne gelerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Doku'nun yakınları ile görüştü.

'KIZIMIZ SUDA OLSA EKİPLER KESİNLİKLE BULMUŞTU'

Arama çalışmalarını takip eden Doku'nun ablası Aygül Doku, 226 gündür kardeşinden haber alamadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti

Biz artık Gülistan'ın ölmüşse ölüsünü, yaşıyorsa dirisini istiyoruz. Gülistan bu suda olsa ekipler kesinlikle bulmuştu. Ben şu an bu suya atlasam, su durgun, beni nereye götürebilir ki Burada kalırım. Baştan beri bunu anlatmak istedim. Bugün onlarca ekip çalışıyor. Su dibi didik didik taranıyor. Her yere baktılar ama Gülistan'a ait bir iz yok. Burada çalışan bütün ekiplere çok teşekkür ediyoruz. Hepsi azimle çalışıyor. Gülistan kaybolduktan sonra farklı zamanlarda 4 kişi bu suya düştü ve boğuldu. Hepsi belli bir süre sonra çıkarıldı ama 7 ay geçti Gülistan'a ait bir iz hala yok. Biz ilk günden beri söylüyoruz; Gülistan, intihar etseydi burada bulunurdu. Gülistan, intihar edecek bir kız değildi. Kaybolmadan önce 2 ve 3 Ocak'ta benimle konuştu. İkinci üniversiteyi okumak istiyordu. 'Bana kitap al' dedi ve kaybolmadan bir gün önce işe başladı. Bir gün önce işe giren bir kız neden intihar etsin Yakın zamanda eve gelmeyi, annemle yeğenlerime hediye aldığını söylemişti. Bütün bunlara baktığımda aklıma iki şey geliyor. Birincisi, Gülistan burada olsaydı bütün bu yoğun aramalar sonucunda bulunurdu ve yaşasaydı mutlaka bir yerden ses verirdi. Bizim aklımızda tek bir soru işareti kalıyor. O da cinayet. Biz artık bu durumun çözülmesini istiyoruz. Biz aile olarak çok yorulduk ve yıprandık. Kızımızın ölüsünü ya da dirisini istiyoruz. En azından ne oldu bilelim ve teselli olalım.

TUNCELİ 226'ncı günde de Gülistan'dan iz yok

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 13:40

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUNCELİ 226'ncı günde de Gülistan'dan iz yok - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı Türk dizilerinin sıkı takipçisi Cardi B'den yönetmenlere çağrı: Bir sultan dizisi daha yapar mısınız? Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui anlaştığını duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı Koronavirüsün başlangıç noktası Wuhan'dan korkutan görüntüler! Yüzlerce insan önlem almadan eğledi Fenerbahçe, altyapı antrenörlüğüne Ekrem Ekşioğlu'nu getirdi Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti Dikkatsiz sürücülerin zincirleme trafik kazası, kameralar tarafından böyle görüntülendi Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi         
16:22
Kadıköy'ü saran lağım kokusu vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi Kadıköy'ü saran lağım kokusu vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi         
16:18
Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi         
16:06
Yardımsever şoför, bu kez de bayılan yaşlı adamı hastaneye yetiştirdi Yardımsever şoför, bu kez de bayılan yaşlı adamı hastaneye yetiştirdi         
15:27
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı         
14:46
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti         
14:42
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu         
14:18
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı         
14:04
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor         
13:55
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı         
13:41
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı         
13:27
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti         
13:09
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu 17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu         
12:46
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı         
12:41
Dünyanın en zehirli yılanlarından Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü         
12:07
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını         
11:58
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler         
11:30
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı         
11:25
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti         
10:54
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu         
10:28
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak         
09:53
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı         
09:29
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı         
09:14
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi         
09:11
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı         
09:02
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı         
09:01
Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi         
08:59
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı         
08:49
Koronavirüs 2012 yılında Çin'de bir madende ortaya çıkmış olabilir Koronavirüs 2012 yılında Çin'de bir madende ortaya çıkmış olabilir         
07:45
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız         
00:43
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu 60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu         
22:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2020 20:15:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TUNCELİ 226'ncı günde de Gülistan'dan iz yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei