Tunceli 3. sayfa haberi | Tunceli'de 160 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Tunceli 3. sayfa haberi | Tunceli'de 160 bin kaçak makaron ele geçirildi

16.10.2022 15:20
Tunceli 3. sayfa haberi | Tunceli'de 160 bin kaçak makaron ele geçirildi

Tunceli haberi: Tunceli'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada durdurulan bir araçta 160 bin adet makaron ele geçirildi.

Tunceli'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada durdurulan bir araçta 160 bin adet makaron ele geçirildi.

Tunceli'de kaçakçılıkla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 160 bin adet sahte bandrollü kaçak makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. - TUNCELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tragger, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli 3. sayfa haberi | Tunceli'de 160 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli 3. sayfa haberi | Tunceli'de 160 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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