Durumu gören arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Duman, ilk müdahalelerin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Duman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneden alının bilgiye göre, Kenan Duman'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netleşeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Kenan Duman, Mazgirt, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tunceli'de arıların soktuğu adam yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.