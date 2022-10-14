Tunceli'de arıların soktuğu adam yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Tunceli'de arıların soktuğu adam yaşamını yitirdi

14.10.2022 09:15

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde arıların sokması sonucu ağır yaralanan adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netleşecek.

Havaların soğumasıyla birlikte arı kovanlarını sıcak bölgelere götürmek isteyen Kenan Duman, kovanları araca yüklemeye başladı. Yüklenen kovanlardan birinin düşmesi sonucu çıkan arılar, Duman'ı defalarca soktu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu gören arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Duman, ilk müdahalelerin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Duman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneden alının bilgiye göre, Kenan Duman'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netleşeceği bildirildi.

Tunceli'de arıların soktuğu adam hayatını kaybetti
Tunceli'de arıların soktuğu adam hayatını kaybetti
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Kaynak: İHA

Kenan Duman, Mazgirt, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de arıların soktuğu adam yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de arıların soktuğu adam yaşamını yitirdi - Son Dakika
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