Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların yüzde 66'sı asılsız çıktı - Son Dakika
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Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların yüzde 66'sı asılsız çıktı

13.10.2022 09:33

Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların yüzde 66'sı asılsız çıktıTUNCELİ Tunceli'de 112 Acil Çağrı Merkezi 17 Şubat 2021'den bu yana yaklaşık 200 bin çağrı alırken, 2022'in başından bu yana alınan 90 bin çağrının yüzde 66'sı ise gereksiz çağrı olarak kayıtlara geçti.

Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların yüzde 66'sı asılsız çıktı

TUNCELİ Tunceli'de 112 Acil Çağrı Merkezi 17 Şubat 2021'den bu yana yaklaşık 200 bin çağrı alırken, 2022'in başından bu yana alınan 90 bin çağrının yüzde 66'sı ise gereksiz çağrı olarak kayıtlara geçti.

İçişleri Bakanlığı'nca acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 17 Şubat 2021'den bu yana yaklaşık 200 bin çağrı gelirken 2022 başından bu yana ise 90 bin çağrı geldi. Gelen 90 bin çağrının yüzde 66'sının gereksiz veya asılsız olduğu bildirildi. Yine yıl içinde çağrı merkezini rahatsız eden 7 kişiye idari yaptırım cezaları uygulandı. Türkiye ortalamasına göre asılsız çağrılarda daha aşağı seviyede olunduğunu aktaran Merkez Müdürü Cemal Akdoğan, asılsız ihbarların çoğunun sim kartsız ve çocukların aramalarından kaynaklı olduğu söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar hakkında bilgi veren merkez Müdürü Cemal Akdoğan, "112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 17 Şubat 2021 tarihi itibariyle emniyet, jandarma, acil sağlık, itfaiye, orman ve AFAD olmak üzere tek çatı altında hizmet vermeye başlamıştır. Bugüne kadar aldığımız toplam çağrı 200 bindir. 2022 yılının başından bu aya kadar ise 90 bin çağrı geldi. Bu 90 bin çağrının yüzde 66'sı asılsız çağrı olurken yüzde 34'ü ise asıllı çağrı olmaktadır. Asılsız çağrı oranlarımızın yüksek olması sim kartsız aramalar ve çocukların aramalarından kaynaklanmaktadır. Türkiye ortalamasına göre asılsız çağrılarda daha aşağı bir seviyedeyiz. Acil Çağrı Merkezimize gelen çağrılara bir saniyenin altında bir sürede cevap verilmektedir. Akabinde olayın özeti alındıktan sonra ilgili kuruma aktarılmasının ardından sahadaki ekiplerimiz en kısa sürede olay yerine ulaşmaktadır. 2021 yılı itibariyle açıldığımız günden bugüne kadar asılsız yere ihbarda bulunan 7 vatandaşımıza idari yaptırım kararı uygulanmıştır" dedi.

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Tunceli, 3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların yüzde 66'sı asılsız çıktı - Son Dakika

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